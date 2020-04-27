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27 квітня • оновлено в 10:48
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Як провести карантин з користю: з'явилися кращі пропозиції від онлайн-магазинів

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Як провести карантин – лежачи на дивані, скаржачись на життя або ж більш ефективно, з користю для себе – на читання книг, навчання мов, виділити годину-другу на beauty-догляд в домашніх умовах. Тут рішення неодмінно тільки за вами.

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Як провести карантин з користю: з'явилися кращі пропозиції від онлайн-магазинів

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А ви як проводите свій вільний час на карантині? Поділіться з нами в коментарях.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
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