В історіях з минулого, сюжети для яких написало саме життя, можна знайти низку повчальних історій. Всі вони стануть в пригоді для боротьби з сучасними людськими страхами.

Ми пережили весняний карантин через коронавірус іпотроху повертаємося до звичного життя. Попереду теплі літні вечори у гарній компанії, дружнє спілкування за келихом смачного вина і цікаві книжки. Вірю, захопливі літературні сюжети якісно доповнять нашу звичку користуватися маскою та антисептиком.

Бо виклики та випробування були, є і завжди будуть. У такій ситуації насправді важливо, як всі ми впораємося з пандемією та наскільки якісно збережемо наші людські якості. Дозволю собі порадити 3 книжки зі свого цьогорічного читацького списку, які зацікавлять будь-якого книголюба. Як на мене, вони допоможуть по-новому подивитися на звичний світ та страхи, що нас оточують.

"Ґолда" Елінор Баркетт

Ця книжка просто не могла не з'явитися в нашому видавництві! Саме я була ініціаторкою ідеї видати біографію уродженки Києва Ґолди Меїр українською. Бо її досягнення на політичній карті світу справді заслуговують на визнання: пані Меїр не просто стала однією із засновників Ізраїлю у середині XX століття, а й спромоглася разом із соратниками побудувати розвинену державу за абсолютно несприятливих умов. Перша жінка, яка стала прем'єр-міністеркою Ізраїлю, та людина неймовірної самодисципліни — це все про Ґолду.

Звісно ж, її шлях до ролі державної діячки та політикині світового рівня не був легким: ще юною Ґолді Мабович (саме таке ім'я мала дівчина від народження) разом із матір'ю та сестрами емігрує до США, де вже певний час жив батько. У віці чотирнадцяти років вона бунтує проти раннього одруження, на якому наполягали батьки, бо має право обирати свою долю самостійно. Вміння відстоювати свою позицію стане в пригоді не тільки в приватних питаннях, а й в публічних. Через роки, коли вона стане наймолодшим делегатом Єврейського конгресу в Філадельфії, а згодом і у питанні переїзду до Палестини. Попри складнощі життя на новій території Ґолда отримує підтримку своїх ідей серед нових друзів та стає вірним дипломатом нової Батьківщини — держави Ізраїль. З моменту проголошення незалежності 1948 року пані Меїр обіймає ряд ключових державних посад: займає позицію посла у СРСР, міністерки праці та соціального забезпечення, міністерки закордонних справ та у 1969 році та прем’єр-міністерки. Як так вийшло і чи не боялася вона брати на себе такі виклики? Дуже актуальне питання.

Як на мене, історія Ґолди Меїр навчить політиків, як служити батьківщині так, щоб залишити гідний слід в історії; розкаже жінкам про те, як бути першою жінкою прем'єр-міністром на Близькому Сході та водночас дружиною і матір'ю двох дітей. Крім того, її історія життя також є повчальною історією і для кожного з нас незалежно від політичних та ідеологічних поглядів. Бо життєвий шлях пані Меїр — то розповідь про людську гідність та силу духу тоді, коли опускаються руки. Навіть більше, бо це історія про те, як не втратити почуття гумору навіть у найважчі дні: "Мойсей водив нас по пустелі 40 років, щоб привести до єдиного місця, де немає ніякої нафти..."

"Мистецтво змінювання сердець, умів, дій. Шлях зачарування в бізнесі" Ґая Кавасакі

Книжка американського підприємця, менеджера і маркетолога розкаже про створення інноваційного продукту, який зачепить серця мільйонів користувачів по всьому світу. Саме Ґай Кавасакі був одним із перших працівників корпорації Apple та з самого початку відповідав за маркетингову кампанію новоствореного комп'ютера Macintosh.

За нинішнім оцінками фахівців його ідеї серйозно і надовго сприяли тому, що назви Macintosh, Apple Computer та Garage Technology Ventures отримали впізнаваність та надзвичайну популярність на ринку сучасних комп'ютерних технологій. А що може бути більш хвилюючим за створення та випуск на ринок революційного продукту, якого ще не знало людство? Відмічу, що сьогодні підприємець володіє власною компанією, що допомагає відомим компаніям Кремнієвої долини рекламувати речі, якими знову здатен зачаруватися весь світ.

Важливо, що Кавасакі є автором так званої концепції маркетингового євангелізму — особливої форми маркетингу "з вуст у вуста", коли компанія розвиває у клієнта стійку та щиру віру у власний продукт. В основі ідеї лежить те, що покупці продукту самі ж стають добровільними послами бренду компанії і розповідають про нього своєму оточенню. Так, це відбувається за принципом старого доброго сарафанного радіо. Бо все геніальне — просто, чи не так? Першопочаткова ідея починалася з продукції Apple і сьогодні цей термін широко використовується у сфері новітніх технологій.

Найголовніше, що зачарування — це процес, наголошує підприємець. Також він додає, що для того, щоб люди сприйняли вашу справу, ваші дії мають мати тривалий ефект. "Буде добре, якщо навколо свого бізнесу ви створити екосистему з продавців, консультантів, розробників та груп користувачів", — пише бізнес-консультант. Але це тільки початок, бо на етапі створення системи все тільки починається. Треба дуже активно й наполегливо працювати далі. Отже, якщо хочете створити продукт, яким зачарується кожен користувач, вам стане в пригоді саме ця книжка.

"Цирцея" Мадлен Міллер

У світі богів та міфічних істот немає нічого ідеального. Людські слабкості, бажання та примхи вічні. Під обкладинкою цієї книжки читач знайде розповідь життя античної Цирцеї — доньки Геліоса та Персеїди — покровительки Місяця та неймовірної жінки з чаклунським даром. У грецькій міфології вона мала ім'я Кірки, у римській — Цирцеї, і її життя виявилося непересічним навіть за рангом повелителів гори Олімп.

Американська письменниця Мадлен Міллер у книжці, яка вже встигла отримати титул "Goodreads Choice Award", переосмислює міф про Цирцею та додає історії нових осучаснених елементів. Вся розповідь, до речі, ведеться від першої особи самої героїні. Як чаклунка бачить стиль життя античних богів, як протистоїть їхнім забаганкам та прагне відстояти власні інтереси та зберегти особистісну свободу — книжка саме про це.

Кохання, вбивства, боротьба за персональний вплив та вміння знайти порозуміння з власними талантами — у цій історії мають місце й такі випадки. Та й поведінка самої Цирцеї теж навряд чи вписується в усталені тодішнім суспільством норми. Хитра чарівниця і спокуслива красуня, яка понад все хоче добитися взаємності навіть ціною людського життя. Вона протистоїть самому Зевсу та зустрічає на своєму шляху відомих кожному Дедала з Ікаромом, Мінотавра, Медею та легендарного Одіссея. Чаклунська сила Цирцеї тільки за одним її бажанням здатна перевернути світ з ніг на голову. Але чи боялася вона протистояти Зевсу і чи взагалі розуміла на що йде, коли застосовувала свою відьомську силу проти суперниці?

Це чергова історія про вічні цінності, які залишилися у людства попри століття. Чим не привід прочитати уроки оригінальної міфічної історії та збагнути, чого вона може навчити кожного з нас навіть зараз.