Як протікає коронавірус: заражені розповіли про справжні симптоми COVID-19

За даними медиків, симптоми коронавірусу починаються з високої температури, а після з'являється сухий кашель, який може привести до утрудненого дихання.

Про те, як протікає захворювання і що в такому випадку відчуває хворий, розповіли ті, хто заразилися COVID-19 і їхні родичі. Історіями вони поділилися у соцмережах.

Так, росіянин Віталій, який 10 березня повернувся з Барселони до Москви, говорить, що три дні почувався ще добре, але вже вранці 13 березня біля нього різко піднялася температура до 38,3 °С, заболіло горло і з'явився нежить.

Заражений коронавірусом росіянин Віталій instagram.com/vitalakatala

"За три дні температура скакала від 36,3 °С до 38,3 °С, горло дерло і боліло, нежить ж у мене почався ще до поїздки в Барселону. Коли подзвонили і повідомили, що аналізи позитивні, я почуваюся добре, температура в районі 37-37,3 °С, горло трохи болить, але слабкості в тілі вже немає", – описує хлопець свій стан у сторіз на Instagram.

За його словами, він одразу звернувся у швидку, лікарі приїхали і зробили аналіз – результат позитивний. Зараз росіянин перебуває у московській лікарні №40, де весь персонал ходить у захисних костюмах.

Заражений коронавірусом росіянин Віталій instagram.com/vitalakatala

Хлопець зазначив, що по сусідству з ним лежить чемпіон світу з кайтсерфінгу з Петербурга Петро Тюшкевич. Той 15 березня теж прилетів із Європи і вирішив здати аналізи, хоча ніяких симптомів коронавірусу у нього не було. Водночас перші ознаки хвороби з'явилися через день.

"Перший – дере в горлі. Відчуття сухого горла. Другий – поступово з'являється сухий кашель. Третій – тиск у верхній частині грудей. Четвертий – вже вночі температура піднялася до 39 °С і погано знижується будь-якими таблетками", – зізнався Тюшкевич.

Петро Тюшкевич хворий коронавірусом instagram.com/petertyushkevich

Видання "e1.ru" наводить історію чоловіка з Пермі, який, ймовірно, заразився коронавірусом у Франції. За словами дружини хворого, вони повернулися з-за кордону в ніч на 11 березня.

"Після перельоту трохи поспали, вранці чоловік встав із болем в горлі і наполіг, щоб я викликала лікаря, адже він дуже серйозно ставиться до свого здоров'я. Тут же взяли аналізи, після чого він поїхав на дачу в ліс. Там ні з ким не контактував, звідти його забрали лікарі", – каже жінка.

За її словами, спершу у чоловіка були симптоми звичайного ГРВІ – температура, біль у горлі. Навіть фельдшер, який приїжджав на забір аналізів, говорив, що це гостра респіраторна вірусна інфекція. Нині ж його стан задовільний.

"Результатів аналізів, які йому робили, нам так і не показали. Не знаю, як саме лікують чоловіка, але йому призначили противірусні препарати", – підсумувала росіянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пацієнти, інфіковані коронавірусом, є найбільш заразними до того, як у них з'являються важкі симптоми.

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