Як протікає коронавірус: заражені розповіли про справжні симптоми COVID-19

За даними медиків, симптоми коронавірусу починаються з високої температури, а після з'являється сухий кашель, який може привести до утрудненого дихання.
Про те, як протікає захворювання і що в такому випадку відчуває хворий, розповіли ті, хто заразилися COVID-19 і їхні родичі. Історіями вони поділилися у соцмережах.
Так, росіянин Віталій, який 10 березня повернувся з Барселони до Москви, говорить, що три дні почувався ще добре, але вже вранці 13 березня біля нього різко піднялася температура до 38,3 °С, заболіло горло і з'явився нежить.
Заражений коронавірусом росіянин Віталій
instagram.com/vitalakatala
"За три дні температура скакала від 36,3 °С до 38,3 °С, горло дерло і боліло, нежить ж у мене почався ще до поїздки в Барселону. Коли подзвонили і повідомили, що аналізи позитивні, я почуваюся добре, температура в районі 37-37,3 °С, горло трохи болить, але слабкості в тілі вже немає", – описує хлопець свій стан у сторіз на Instagram.
За його словами, він одразу звернувся у швидку, лікарі приїхали і зробили аналіз – результат позитивний. Зараз росіянин перебуває у московській лікарні №40, де весь персонал ходить у захисних костюмах.
Заражений коронавірусом росіянин Віталій
instagram.com/vitalakatala
Хлопець зазначив, що по сусідству з ним лежить чемпіон світу з кайтсерфінгу з Петербурга Петро Тюшкевич. Той 15 березня теж прилетів із Європи і вирішив здати аналізи, хоча ніяких симптомів коронавірусу у нього не було. Водночас перші ознаки хвороби з'явилися через день.
"Перший – дере в горлі. Відчуття сухого горла. Другий – поступово з'являється сухий кашель. Третій – тиск у верхній частині грудей. Четвертий – вже вночі температура піднялася до 39 °С і погано знижується будь-якими таблетками", – зізнався Тюшкевич.
Петро Тюшкевич хворий коронавірусом
instagram.com/petertyushkevich
Видання "e1.ru" наводить історію чоловіка з Пермі, який, ймовірно, заразився коронавірусом у Франції. За словами дружини хворого, вони повернулися з-за кордону в ніч на 11 березня.
"Після перельоту трохи поспали, вранці чоловік встав із болем в горлі і наполіг, щоб я викликала лікаря, адже він дуже серйозно ставиться до свого здоров'я. Тут же взяли аналізи, після чого він поїхав на дачу в ліс. Там ні з ким не контактував, звідти його забрали лікарі", – каже жінка.
За її словами, спершу у чоловіка були симптоми звичайного ГРВІ – температура, біль у горлі. Навіть фельдшер, який приїжджав на забір аналізів, говорив, що це гостра респіраторна вірусна інфекція. Нині ж його стан задовільний.
"Результатів аналізів, які йому робили, нам так і не показали. Не знаю, як саме лікують чоловіка, але йому призначили противірусні препарати", – підсумувала росіянка.
Друзі, ми прилетіли з Барселони 10 березня, 13 березня вранці піднялася температура до 38.3. За 3 дня вона скакала від 36.3 до 38.3, горло дерло і боліло, нежить (але нежить у мене почався ще до поїздки в Барселону). Сьогодні, коли подзвонили і повідомили, що аналізи у мене позитивні, я відчуваю себе добре, температура в районі 37-37.3, горло трохи болить, але слабкості в тілі вже немає. Бережіть себе, постарайтеся не відвідувати публічні місця, пийте побільше води і мийте руки! Все добре, без панікі😷😁
Захворів в загальному короновірусом) лежу в інфекціонку. тепер ви знаєте цього щасливчика, одного з офіційних 50 випадків зараження по Россіі😂😂 але не переживайте лікарі сказали, так як у мене ще багато туалетного паперу, то я виздоровею👍🏻👍🏻👍🏻 Паніки немає, але насправді намагайтеся МЕНШЕ ХОДИТИ У людних місцях І посидить удома, тому що ви точно НЕ хочете їм заразитися)
Як повідомляв OBOZREVATEL, пацієнти, інфіковані коронавірусом, є найбільш заразними до того, як у них з'являються важкі симптоми.
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