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/Суспільство

Як пропагандисти Кремля: В'ятрович жорстко відповів послам Польщі та Ізраїлю через Шухевича

2.3тЧитати матеріал російською

Протест послів Польщі та Ізраїлю проти відкриття в Івано-Франківську пам'ятника командиру УПА Роману Шухевичу, викладені в листі меру міста, повторюють тези російської пропаганди проти українського визвольного руху.

Про це заявив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у Facebook.

"Між Польщею та Ізраїлем тривають жорсткі дискусії про минуле. Але в Україні посли обох країн нібито знайшли спільну мову. Хоча правильніше буде сказати "общій язик", і звісно, він "русскій". Листа до мера Івано-Франківська написано англійською, але суть його — російська. Адже зміст — повторення тез російської пропаганди проти українського визвольного руху", — написав В'ятрович.

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Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович

апостроф

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандеру і командира Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича посібниками нацистського диктатора Адольфа Гітлера.

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Особи
Володимир В'ятровичРоман Шухевич
Місце
Україна
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ответил он... А его кто-то спрашивал..? Ваше дело исполнять.
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