Як прокинутися 1 січня з ясною головою: названий головний секрет

Професійні бармени стверджують, що ложка оливкової олії, прийнята за півгодини до застілля і вживання алкоголю, дозволить набагато довше зберегти тверезість.
За їхніми словами, "секрет" полягає у плівці, яку створює масло. Саме вона і перешкоджає всмоктуванню алкоголю, пишуть РІА Новини.
"Цей ефект тримається дві-три години. Але якщо випити міцний напій, плівка почне руйнуватися — в результаті ви можете, навпаки, сильно сп'яніти", — підкреслив бармен з Аргентини Андреа.
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24.tv.ua
Крім масла, від швидкого і сильного сп'яніння допомагає велика кількість випитої води.
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