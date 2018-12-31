Як прокинутися 1 січня з ясною головою: названий головний секрет

Професійні бармени стверджують, що ложка оливкової олії, прийнята за півгодини до застілля і вживання алкоголю, дозволить набагато довше зберегти тверезість.

За їхніми словами, "секрет" полягає у плівці, яку створює масло. Саме вона і перешкоджає всмоктуванню алкоголю, пишуть РІА Новини.

"Цей ефект тримається дві-три години. Але якщо випити міцний напій, плівка почне руйнуватися — в результаті ви можете, навпаки, сильно сп'яніти", — підкреслив бармен з Аргентини Андреа.

Ілюстрація 24.tv.ua

Крім масла, від швидкого і сильного сп'яніння допомагає велика кількість випитої води.

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