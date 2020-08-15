Як пройти тест на COVID-19 за перших симптомів: у МОЗ дали пояснення

В Україні всі люди, в яких є симптоми коронавірусної хвороби, мають бути протестовані на COVID-19.

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, звертатися по допомогу треба обов’язково через сімейного лікаря. Якщо його немає, тоді телефонувати або в екстрену медичну допомогу, або на гарячу лінію МОЗ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо у вас є симптоми коронавірусної хвороби, не треба відразу їхати, дуже часто через усе місто, в лабораторію, а треба звернутися саме до сімейного лікаря, щоб була відправлена відповідна бригада і вам зробили тест", – підкреслив він.

За словам Степанова, також тестуються всі люди, які є контактними з особою, що захворіла. До оголошення результатів тестування вони мають перебувати на самоізоляції.

"Також ми тестуємо з певною періодичністю медичних працівників, службовців Національної гвардії, працівників Національної поліції та Держприкордонслужби", – сказав глава МОЗ.

Крім того, тестування мають проходити люди, які йдуть на госпіталізацію.

"Тобто ми охопили максимально можливу кількість людей, яким необхідно проводити тестування в умовах пандемії", – додав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, загалом в Україні проведено 1 273 821 тестування методом ПЛР.