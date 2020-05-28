Як пройде весняний призов 2020: Генштаб озвучив план

Призов громадян України на строкову військову службу відбудеться у травні-липні 2020 року, юнаки 18-19 років можуть служити тільки за власним бажанням

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України. Там нагадали, що на службу прийматимуть юнаків від 18 років та тих, які не досягли 27-річного віку

"Згідно із Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу" на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу", – йдеться в повідомленні.

mil.in.ua

Визначено, що призов громадян України віком 18-19 років проводиться за їхнім бажанням за письмовою заявою.

"Крім того, Міністром оборони України направлено листа до голів призовних комісій всіх рівнів (вих. від 04.02.2020 №220/664), у якому рекомендовано розглядати питання надання відстрочки від призову на строкову військову службу придатним за станом здоров’я громадянам України віком 18-19 років відповідно до частини 15 статті 17 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу," – зазначили в Генштабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні-липні 2020 року до лав української армії на три місяці призвуть пів тисячі офіцерів запасу, які раніше не проходили військову службу. До участі в ООС вони не залучатимуться.