Як проходити медогляд перед школою: в МОЗ пояснили алгоритм

МОЗ змінив алгоритм проходження медичного огляду для школярів в Україні у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Тепер медогляди з великою кількістю лікарів можуть проходити тільки учні 4-9 класів. Про це 25 серпня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

Решта медичних оглядів (для учнів 1-3, 10-11 класів) може здійснюватися одним сімейним лікарем без консиліуму.

"Ми зробили відповідні зміни у зв'язку з епідемією і довели їх до Міністерства освіти і науки, щоб для наших громадян було менше незручностей", – зазначив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни в протиепідемічні заходи під час навчання в школах через епідемію коронавірусу.