Як проголосувати на виборах з коронавірусом: Степанов назвав обов'язкову умову

Щоб проголосувати хворим коронавірусом в Україні на місцевих виборах-2020 на дому, необхідно подати заяву та медичну довідку про стан здоров'я в територіальну виборчу комісію.

Зробити це необхідно не пізніше 20:00 останньої п'ятниці перед голосуванням – 23 жовтня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 17 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це необхідно, щоб відповідна виборча дільниця на своєму засіданні прийняла рішення щодо їх включення в список для голосування за місцем перебування", – пояснив Степанов.

Довідкою з лікарні може бути виписка з медичної карти амбулаторного хворого або витяг з реєстру медичних записів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, хворі коронавірусом в Україні на місцевих виборах-2020 зможуть проголосувати на дому. Щоб змінити місце голосування хворий на COVID-19 повинен звернутися до територіальної виборчої комісії.