Як прикрасити будинок на Новий рік 2021: актуальні кольори

В оформленні інтер'єру будинку перед Новим 2021 роком найбільш актуальними будуть природні кольори, зокрема коричневий, бежевий і зелений.

Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла декораторка інтер'єру Тетяна Осадча, зазначивши, що колірна гамма повинна бути максимально природною, без зайвого контрасту.

"Якщо ж вам потрібно додати більше кольору, тоді вибирайте пряні, теплі відтінки: помаранчевий, темно-червоний, гірчичний. Основне завдання прикраси інтер'єру – сформувати в будинку максимально огортаючу сімейну атмосферу", – розповіла Осадча.

Водночас вона застерегла від використання в оформленні занадто яскравих і неприродних кольорів: рожевого, фіолетового, блакитного. За словами декоратора, в цьому сезоні необхідно зробити акцент на натуральності, традиційних поняттях про родинне вогнище, де немає місця помітності.

"Тому ж варто відмовитися від використання прикрас у вигляді дощику та іграшок з блискітками. Якщо хочете додаткового блиску, оптимально створювати його за рахунок благородних, традиційних матеріалів, таких як латунь, золото, а також скляних іграшок пляшкового кольору", – порадила Осадча.

Також нагадаємо, що додати святкової атмосфери в будинку напередодні Нового року допоможуть невигадливі новорічні композиції з кулями і наклейки на вікна. Однак під час оздоблення потрібно врахувати деякі нюанси: вони можуть бути паперовими, намальованими зубною пастою або фарбами, або вже готовими стікерами. Водночас не забувайте дотримуватися єдиного стилю оформлення кімнат.

Для прикрашання дверей можна обрати новорічні вінки з живими гілочками і кулями, підібраними під ті, які вже є на ялинці. На полицях можна покласти також кілька ялинових гілок, поставити великі свічки, цукерки.

Важливо не забути і про подарунки перед Новим роком. Наприклад, батькам, можна подарувати те, чим вони найбільше захоплюються, або щось практичне і корисне в побуті. Це може бути побутова або цифрова техніка, подарунок для спільного дозвілля або настрою.

Як повідомляв OBOZREVATEL: