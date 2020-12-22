Як прикрасити будинок до Нового року: декораторка назвала головні тренди в узорах
Головними трендами в узорах для прикрашення інтер'єру на Новий рік 2021 буде клітинка і рослинний орнамент.
Про це розповіла декораторка інтер'єру Тетяна Осадча, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL "Як прикрасити інтер'єр до Нового року: лайфхаки від декораторки".
За її словами, "шотландська" клітинка, яка буде модною наступного року, – це данина традиціям і приємним спогадам, а рослинний орнамент – відсилання до природи.
Як зазначила Осадча, ці патерни можна використовувати в серветках/скатертинах під час оформлення столу, а також у текстилі домашнього декору: подушки, пледи.
Також вона розповіла, що цього року в оформленні інтер'єру найбільш актуальними будуть природні фарби: коричневий, бежевий, зелений. Усе повинно бути максимально природним, без зайвого контрасту. Варто уникати занадто яскравих і неприродних кольорів: рожевий, фіолетовий, блакитний. Акцент у цьому сезоні робиться на натуральність, традиційні поняття про родинне вогнище, де немає місцю помітності.
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