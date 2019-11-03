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3 листопада • оновлено в 15:12
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Як приготувати найсмачніший глінтвейн: блогер розкрила секрет

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Під час приготування ідеального глінтвейну він не повинен закипати, допустима температура нагріву напою не повинна перевищувати 70 градусів Цельсія, інакше його смакові та корисні якості зникнуть.

Такими порадами в приготуванні глінтвейну в блозі на OBOZREVATEL поділилася фітнес-блогерка Ольга Фоміна. За її словами, загалом для приготування цього напою найкраще підійдуть червоні, сухі і не міцні вина.

"Спеції краще брати цільні, тому що мелені зроблять напій мутнуватим. Готувати глінтвейн краще у вогнетривкій посуді, бажано не з металу. Розливати у високі скляні келихи або в глиняні філіжанки. Пити тільки гарячим, вдихаючи корисні ефірні пари", – порадила вона.

Глінтвейн

Глінтвейн

Пікабу

Фоміна також поділилася точним рецептом приготування напою. За класикою потрібно взяти:

Червоне сухе вино – 400 мл

Апельсин – 2 скибочки

Лимон – 2 скибочки

Цукор – 4 ч.л.

Кориця – 2 палички

Гвоздика – 4 шт.

Мускатний горіх – 2 щіпки

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Всі інгредієнти змішати, нагріти на повільному вогні протягом 5 хвилин і розлити по келихах, проціджуючи через сито. Для любителів фруктів у класичний рецепт можна додати 1 яблуко, нарізане кубиками.

А для кавоманів, за її словами, підійде варіація глінтвейну з додаванням кави і коньяку. Візьміть:

Червоне сухе вино – 400 мл

Коричневий цукор – 4 ч.л.

Коньяк – 75 мл

Натуральну каву – 150 мл

Кориця – 2 палички

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Змішайте всі інгредієнти, нагрійте до 70 градусів і розлийте по склянках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фітнес-блогерка назвала топ найкорисніших овочів жовтня. За її словами, для їх вирощування потрібно набагато менше пестицидів і хімічних речовин.

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Особа
Ольга Фоміна
Місце
Україна
Тег
рецепт
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