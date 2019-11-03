Як приготувати найсмачніший глінтвейн: блогер розкрила секрет

Під час приготування ідеального глінтвейну він не повинен закипати, допустима температура нагріву напою не повинна перевищувати 70 градусів Цельсія, інакше його смакові та корисні якості зникнуть.

Такими порадами в приготуванні глінтвейну в блозі на OBOZREVATEL поділилася фітнес-блогерка Ольга Фоміна. За її словами, загалом для приготування цього напою найкраще підійдуть червоні, сухі і не міцні вина.

"Спеції краще брати цільні, тому що мелені зроблять напій мутнуватим. Готувати глінтвейн краще у вогнетривкій посуді, бажано не з металу. Розливати у високі скляні келихи або в глиняні філіжанки. Пити тільки гарячим, вдихаючи корисні ефірні пари", – порадила вона.

Глінтвейн Пікабу

Фоміна також поділилася точним рецептом приготування напою. За класикою потрібно взяти:

Червоне сухе вино – 400 мл

Апельсин – 2 скибочки

Лимон – 2 скибочки

Цукор – 4 ч.л.

Кориця – 2 палички

Гвоздика – 4 шт.

Мускатний горіх – 2 щіпки

Всі інгредієнти змішати, нагріти на повільному вогні протягом 5 хвилин і розлити по келихах, проціджуючи через сито. Для любителів фруктів у класичний рецепт можна додати 1 яблуко, нарізане кубиками.

А для кавоманів, за її словами, підійде варіація глінтвейну з додаванням кави і коньяку. Візьміть:

Червоне сухе вино – 400 мл

Коричневий цукор – 4 ч.л.

Коньяк – 75 мл

Натуральну каву – 150 мл

Кориця – 2 палички

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Змішайте всі інгредієнти, нагрійте до 70 градусів і розлийте по склянках.

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