Своє житло — не по кишені? Українці зруйнували популярний міф

Міф про те, що купити власну квартиру середньостатистичний українець просто не зможе — зруйновано. Скільки грошей знадобиться, аби нарешті переїхати зі зйомного житла у власне, читайте далі у історіях людей, які діляться власним прикладом.

Якщо запитати будь-кого з інвесторів житлового комплексу "Празький квартал", що розташований у селі Петропавлівська Борщагівка, у 5 хвилинах їзди від Києва щодо того, якою була перша причина, що викликала думку "Хочу жити саме тут" — переважна більшість із них скажуть: парк. І не дивно. Будинки "Празького кварталу" просто тонуть у зелені.

"Свого часу я 10 років працювала ріелтором. Добре знаю заміську нерухомість і місцерозташування різних об’єктів. У жодного з них немає поруч настільки облаштованої і гарної зеленої зони. І дитячих майданчиків під деревами. Бо якщо інші забудовники і висаджують якісь деревця — тінь вони дадуть років через 5-7. А тут уже можна з дитиною у затінку сховатися", — розповідає Наталія, яка настільки закохалася у "Празький квартал", що придбала тут уже 5 квартир.

До речі, як фаховий будівельник, Наталя відзначає високу якість будівництва. "Гарні фасадні штукатурки, хорошої якості вікна... Я все це передивлялася. Дуже якісно побудовані будинки. Видно, що забудовник — компанія BDHolding — ставиться з душею до свого творіння. Не абияк, що через рік воно пооблазить, ні. Відчувається: тут думають про те, щоб ці будинки радували тих, хто у них житиме", — пояснює жінка.

Прибудинкова територія плавно переходить у справжній парк із озером, де передбачена велика зона для відпочинку з мангалами, розташовані спортмайданчик і встановлені тенісні столи. А просто під під’їздом влаштована ігрова зона із сучасними ігровими зонами та розвиваючим простором для малят, де вони можуть робити все, що їм заманеться — і абсолютно безпечно.

"Я дуже довго вибирала, де би хотіла оселитися. Об’їздила, мабуть, чи не всі околиці столиці. А потім друг запросив мене у гості сюди, у Петропавлівську Борщагівку. І я зрозуміла: жити хочу саме тут — душа лежить до цього місця. Після Києва, де купа машин, людей, сюди приїздиш — і відчуваєш, наскільки тут затишно. Наш комплекс розташований у парковій зоні, машини звідси їздять далеко — тому тут дуже гарно. А повітря яке шикарне! Заїжджаєш — і тобі хочеться дихати на повні груди", — ділиться емоціями ще одна інвестор, Валентина, яка наразі із нетерпінням чекає на завершення зведення свого будинку.

Важливо, що вся ця краса — зовсім поруч від столиці. 5 хвилин на власному авто — і ви у Києві. Не маєте автомобіля? Не біда. До метро можна під’їхати на маршрутці, що курсує від ЖК до метро "Академмістечко", дорога до якого займає не більше 10 хвилин.

Втім, якщо вам не треба їздити до столиці у справах — необхідні покупки можете зробити просто у Петропавлівській Борщагівці, де є все, що треба для комфортного життя. Особливо сподобається тут сім’ям із дітьми, бо окрім сучасних європейських ігрових зон поблизу є кілька дитсадочків, школа і різноманітні розвивальні гуртки.

При цьому і дорослі, і найменші мешканці "Празького кварталу" перебуватимуть у цілковитій безпеці. "Один із великих плюсів — комплекс буде закритий. Доступ сторонніх людей обмежений. Встановлено відеонагляд. Там уже охорона стоїть. Хлопці дуже відповідальні — ми вже з ними познайомились трохи, переконались", — розповідає Валентина.

А от її тезку, яка уже живе у сусідньому будинку, окрім охорони, вразило продумане планування території. "Сподобалось, що житловий комплекс побудований не кварталом, а як окремі будинки. Тому тут дуже тихо і затишно. Для нашої сім’ї дуже важливо, що тут мало машин, інших великих забудов. Визираючи у вікно, ти бачиш не сусідній будинок, а природу. Бо тут з одного боку приватний сектор, з іншого — парк. І наші будинки", — каже жінка.

Величезний плюс "Празького кварталу" — вартість житла. Наталя звертає увагу, що це — вдала інвестиція. Ціна квадратного метру тут стартує від 12 804 грн.

При цьому, забудовник BD Holding пропонує вигідні умови розстрочки — до 18 місяців при першому внеску від 135 550 грн. У такому разі щомісячно сплачувати доведеться від 11,5 тисяч гривень.

Якщо ж інвестор сплачує одразу повну суму — йому роблять знижку у розмірі 3% від вартості квартири. Тож можна заощадити до 25 тисяч гривень.

Ще одна фішка "Празького кварталу" — #мініхата. Під цією яскравою назвою ховаються смарт-квартири площею від 25 кв м. Саме у такій оселився син Наталі. "Син зараз закінчує там ремонт. Зовсім скоро він зі своєю дівчиною туди переїдуть, щоб жити. Квартирка невеличка, 26 метрів всього, але дуже зручна. Невеликий розмір площі дозволяє їм її утримувати — і почуватися при цьому комфортно фінансово. А для молодої сім’ї це дуже важливо", — розповідає жінка.

Вартість такої #мініхати складає від 326 502 гривень. З урахуванням можливості оформити розстрочку — цілком доступно і для молоді, і для літніх людей. Якщо родина чимала — варто придивитися до двокімнатних квартир, ціна яких стартує від 580 021 грн.

Наталя планує свої квартири здавати. І переконана: завдяки розташуванню, чудовому плануванню та парку, посеред якого виріс "Празький квартал" — її інвестиції дуже швидко окупляться, бо прогнозує високий попит на оренду житла у цьому місці. Якщо ж ви плануєте придбати власне житло, а не знімати — покваптеся. Наразі вже здано і заселено 8 будинків першої черги, ще у двох, котрі добудовуються, всі квартири вже розкуплені. Вільні квартири поки залишаються лише у останньому з 11 будинків проекту.

І хто знає — можливо, одна із них — ваша?

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