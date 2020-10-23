Як придбати iPhone 12 в Україні з найбільшою вигодою: з'явилася відповідь

13 жовтня компанія Apple провела онлайн-презентацію, на якій анонсувала одразу чотири моделі нових iPhone. І вперше в історії новий iPhone 12 та iPhone 12 Pro почнуть офіційно продаватись в Україні лише через тиждень після старту продажів у США, тобто стануть доступними уже з 30-го жовтня.

Розповідаємо, чим цікаві нові моделі, і як придбати офіційні iPhone 12 і iPhone 12 Pro в розстрочку без переплат. Але питання, яке, мабуть, хвилює кожного – за якою ціною їх можна буде придбати в Україні? Першим, офіційно і заощадити.

Ціна на iPhone 12 стартує від 31 999 грн, а на iPhone 12 Pro – від 39 999 грн. І вже в п'ятницю 23 жовтня на сайтах офіційних реселерів Apple відкрилася можливість оформити попереднє замовлення. Однак там попередили про дуже обмежену кількість товару.

iPhone 12

Нові iPhone 12 та iPhone 12 Pro можна придбати у безвідсоткову розстрочку на 12 платежів від monobank. Пропозиція діятиме лише три дні – до 1 листопада. Моделі iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max з’являться у продажу згодом.

Кількість товару є лімітованою, а ціна є акційною та діє лише на період попереднього замовлення та до 1 листопада.

У яких магазинах можна придбати iPhone 12:

iPhone 12 – це модель нового покоління. Він легший, тонший, з алюмінієвою рамкою навкруги корпусу та 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм від краю до краю, що вкритий новим захисним матеріалом Ceramic Shield – це у чотири рази зменшує ризик пошкодження: подібного немає у жодного іншого смартфону. А ще, iPhone 12 – швидший за своїх попередників завдяки надпотужному процесору A14 Bionic та здатний виконати будь-які задачі: не тільки сьогодні, а й у майбутньому. Подвійна камера знімає ще краще, навіть у нічному режимі.

iPhone 12

Відео – вперше у 4K за стандартом Dolby Vision. Також в iPhone 12 з’явилась технологія MagSafe: система магнітів, що дозволяє прикріпити бездротову зарядку чи нові аксесуари – на вибір уже десятки варіацій.

Модель представлена у 5 кольорах: чорний, білий, (Product)red, зелений та новий синій. І мабуть, те, що порадує фанатів Apple мало не найбільше, – в iPhone 12 повернулися до дизайну корпусу без закруглених граней, як у класичній моделі iPhone 5.

iPhone 12 Pro – смартфон, що створений для професіоналів своєї справи. Інженери Apple зробили усе, аби один гаджет міг знімати, редагувати та поширювати фото та відео насправді кінематографічної якості.

Смартфон має 3 камери, технологію Lidar, а також спеціальний софт для роботи з контентом. iPhone 12 Pro отримав збільшений до 6,1-дюймів OLED-дисплей ще більш неймовірної яскравості, контрастності і барвистості, спеціальне захисне покриття Ceramic Shield, сталевий рамки корпусу і 4 кольори на вибір: класичний графітовий, сріблястий, оновлений золотий і абсолютно новий – Тихоокеанський синій.