Як придбати iPhone 12 в Україні з найбільшою вигодою: з'явилася відповідь

13 жовтня компанія Apple провела онлайн-презентацію, на якій анонсувала одразу чотири моделі нових iPhone. І вперше в історії новий iPhone 12 та iPhone 12 Pro почнуть офіційно продаватись в Україні лише через тиждень після старту продажів у США, тобто стануть доступними уже з 30-го жовтня.

Розповідаємо, чим цікаві нові моделі, і як придбати офіційні iPhone 12 і iPhone 12 Pro в розстрочку без переплат. Але питання, яке, мабуть, хвилює кожного – за якою ціною їх можна буде придбати в Україні? Першим, офіційно і заощадити.

Ціна на iPhone 12 стартує від 31 999 грн, а на iPhone 12 Pro – від 39 999 грн. І вже в п'ятницю 23 жовтня на сайтах офіційних реселерів Apple відкрилася можливість оформити попереднє замовлення. Однак там попередили про дуже обмежену кількість товару.

Нові iPhone 12 та iPhone 12 Pro можна придбати у безвідсоткову розстрочку на 12 платежів від monobank. Пропозиція діятиме лише три дні – до 1 листопада. Моделі iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max з’являться у продажу згодом.

Кількість товару є лімітованою, а ціна є акційною та діє лише на період попереднього замовлення та до 1 листопада.

У яких магазинах можна придбати iPhone 12:

iPhone 12 – це модель нового покоління. Він легший, тонший, з алюмінієвою рамкою навкруги корпусу та 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм від краю до краю, що вкритий новим захисним матеріалом Ceramic Shield – це у чотири рази зменшує ризик пошкодження: подібного немає у жодного іншого смартфону. А ще, iPhone 12 – швидший за своїх попередників завдяки надпотужному процесору A14 Bionic та здатний виконати будь-які задачі: не тільки сьогодні, а й у майбутньому. Подвійна камера знімає ще краще, навіть у нічному режимі.

Відео – вперше у 4K за стандартом Dolby Vision. Також в iPhone 12 з’явилась технологія MagSafe: система магнітів, що дозволяє прикріпити бездротову зарядку чи нові аксесуари – на вибір уже десятки варіацій.

Модель представлена у 5 кольорах: чорний, білий, (Product)red, зелений та новий синій. І мабуть, те, що порадує фанатів Apple мало не найбільше, – в iPhone 12 повернулися до дизайну корпусу без закруглених граней, як у класичній моделі iPhone 5.

iPhone 12 Pro – смартфон, що створений для професіоналів своєї справи. Інженери Apple зробили усе, аби один гаджет міг знімати, редагувати та поширювати фото та відео насправді кінематографічної якості.

Смартфон має 3 камери, технологію Lidar, а також спеціальний софт для роботи з контентом. iPhone 12 Pro отримав збільшений до 6,1-дюймів OLED-дисплей ще більш неймовірної яскравості, контрастності і барвистості, спеціальне захисне покриття Ceramic Shield, сталевий рамки корпусу і 4 кольори на вибір: класичний графітовий, сріблястий, оновлений золотий і абсолютно новий – Тихоокеанський синій.