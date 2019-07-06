"Як при Януковичу": в Ужгороді відзначилися маразмом через приїзд Зеленського

Управління державної охорони наказало владі Ужгорода демонтувати на набережній всі смітники через приїзд президента України Володимира Зеленського.

В цілому з центру міста зникло 54 урни, повідомляє Віталій Глагола на сторінці спільноти "Ужгород" в соцмережі Facebook.

"На набережній Незалежності через візит Зеленського УДО змусило зняти 54 урни! Нагадаю, за програмою запланована прогулянка Володимира Зеленського по набережній. Тому Управління держохорони змусило міськраду демонтувати всі сміттєві урни на маршруті. Під опис, офіційно, просто зняли і вивезли. Пройдеться, і потім знову встановлять. Щось не пам'ятаю, щоб з часів Януковича щось робилося під час візиту чиновників", – обурився городянин.

Володимир Зеленський actual.today

В Ужгороді знесли урни через приїзд Зеленського Facebook пабліку "Ужгород"

В Ужгороді знесли урни через приїзд Зеленського Facebook пабліку "Ужгород"

В Ужгороді знесли урни через приїзд Зеленського Facebook пабліку "Ужгород"

В Ужгороді знесли урни через приїзд Зеленського Facebook пабліку "Ужгород"

На дику ініціативу відреагував і відомий блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц"), який не підтримав настільки дивні заходи безпеки у зв'язку з приїздом до Ужгорода Зеленського.

"Урни для сміття демонтували, з такими темпами скоро людей у напрямку руху кортежів "демонтуватимуть". Ау? Де там свідки святого Голобородька?" – написав він.

Бурхлива дискусія про цей інцидент розгорнулася і під постом з фотографіями в ужгородській групі. Люди також обурюються таким самоуправством і проводять паралель з режимом Януковича, при якому подібне широко практикувалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник голови Офісу президента України Юрій Костюк, який був сценаристом серіалу "Слуга народу", заявив, що Зеленський не може собі дозволити їздити на велосипеді, як це робив головний герой фільму. За його словами, зараз для цього абсолютно невідповідна ситуація, та й взагалі президент на велосипеді – це просто символ.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!