МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''Як за фашистів!'' Ярий ''кримнашист'' застогнав від жахіть окупації РФ

14.9тЧитати матеріал російською

Жителі Криму поскаржилися на життя у російській окупації і заявили, що з жахом чекають змін "на краще", оскільки Росія не обіцяє анексованому півострову нічого хорошого у 2019 році.

Російськими порядками на півострові виявився незадоволений отаман так званої козачої Чорноморської сотні Анатолій Марета, який висловив усе своє обурення у "привітанні Наталії Поклонській" у виданні "Примітки".

Новини
Камери і сигналізація: Росія відгородила вкрадений Крим парканом

"Рік, що минає, ми будемо пам'ятати не тільки як рік ошуканих надій... Цей рік вріжеться у нашу пам'ять як рік правди і одкровення. Нарешті наші відносини з владою почали ставати прозорими, нарешті нам стали відкрито пояснювати, хто ми насправді є і де наше місце в цьому житті", — пише Марета.

"Ми не хочемо змін "на краще"! Крім того, ми чекаємо їх із острахом. Тому що у нас, коли комусь стає краще, комусь іншому рівно настільки ж стає гірше. А "краще" можновладці можуть робити тільки і винятково собі", — додав він.

"Отаман" попередив, що народ береться робити історію, коли його доведуть.

"У реальності маємо державу, де не на благо купки громадян інших, т. зв. "розвинених" країн, куди задарма йдуть усі наші багатства: ліс, нафта, газ, риба, зерно, мізки, молодь! Як за фашистів. Тільки тоді в товарних вагонах під дулами кулеметів везли, а тепер розумнішими стали: ми самі туди біжимо! Ви хочете сказати, що все це жахіття добровільно обрали ми самі?" — обурився він.

Крим

Крим

Комерсант

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни, які після анексії Криму переїхали туди, почали масово скаржитися на дороге життя на півострові, а також на те, що захоплена територія позбавляє їхню батьківщину занадто великих коштів.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
18
Коментарі
9
117
Смішно
6
Цікаво
5
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ященко Олег
Ященко Олег
Путя лысый пидорас, закричал что Крым стал наш, все нашисты поддержали, но в место Крыма Куй сосали. Подхватили, подержали и без соли отсосали, вот прошло уже пять лет, а Куй остался их обед.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Аж противно слушать визги этих жалких предателей и выродков,что суки нажили денег???надили счастья?что такое оказывается предателей ни кто не любит!так вам и надо запроданцам!!!кушайте не обляпайтесь!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Чернов Александр
Чернов Александр
Кто нибудь понял из этой статьи, чего атаману не хватило. Может маны небесной, но тогда ему не к России надо обращаться, а к Варфоломею. Теперь он для хохлов замещает господа бога.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
7
Ященко Олег
Ященко Олег
Чернов Александр, тоесть ты черноротая падаль решила перекинуть тему КРЫМА на Врфоломея? Так вот, если бы атоман не продал душу сатане Гундяеву, то сей час бы не верещал, как ты, а жил бы в мире и с Богом.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Украинец Сергей
Украинец Сергей
Чернов Александр,язычник,иди дрочи на своего идола Пу.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Наші блоги