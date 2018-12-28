''Як за фашистів!'' Ярий ''кримнашист'' застогнав від жахіть окупації РФ

Жителі Криму поскаржилися на життя у російській окупації і заявили, що з жахом чекають змін "на краще", оскільки Росія не обіцяє анексованому півострову нічого хорошого у 2019 році.

Російськими порядками на півострові виявився незадоволений отаман так званої козачої Чорноморської сотні Анатолій Марета, який висловив усе своє обурення у "привітанні Наталії Поклонській" у виданні "Примітки".

"Рік, що минає, ми будемо пам'ятати не тільки як рік ошуканих надій... Цей рік вріжеться у нашу пам'ять як рік правди і одкровення. Нарешті наші відносини з владою почали ставати прозорими, нарешті нам стали відкрито пояснювати, хто ми насправді є і де наше місце в цьому житті", — пише Марета.

"Ми не хочемо змін "на краще"! Крім того, ми чекаємо їх із острахом. Тому що у нас, коли комусь стає краще, комусь іншому рівно настільки ж стає гірше. А "краще" можновладці можуть робити тільки і винятково собі", — додав він.

"Отаман" попередив, що народ береться робити історію, коли його доведуть.

"У реальності маємо державу, де не на благо купки громадян інших, т. зв. "розвинених" країн, куди задарма йдуть усі наші багатства: ліс, нафта, газ, риба, зерно, мізки, молодь! Як за фашистів. Тільки тоді в товарних вагонах під дулами кулеметів везли, а тепер розумнішими стали: ми самі туди біжимо! Ви хочете сказати, що все це жахіття добровільно обрали ми самі?" — обурився він.

Крим Комерсант

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни, які після анексії Криму переїхали туди, почали масово скаржитися на дороге життя на півострові, а також на те, що захоплена територія позбавляє їхню батьківщину занадто великих коштів.