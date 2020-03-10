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10 березня • оновлено в 12:17
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Як правильно використовувати гель для дезінфекції рук проти коронавірусу: поради

2.1т
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Використання гелів для рук на основі спирту може захистити від багатьох вірусів, у тому числі і від коронавірусу COVID-19.

Про це розповів професор Марк Вілкокс, мікробіолог, який працює в Лідського педагогічному госпіталі NHS Trust, передає Daily Mail. За його словами, більшість хороших дезінфікуючих засобів для рук складаються з 60-90% спирту, що вкрай важливо для запобігання інфікування коронавірусом.

"У деяких людей може виникнути спокуса зробити власний продукт, але це марно, тому що більшість алкогольних напоїв, навіть найміцніших, містять лише близько 40% спирту – вони навряд чи знищать вірус", – розповів учений.

Як правильно використовувати гель для дезінфекції рук проти коронавірусу: поради

За його словами, спирт руйнує захисну зовнішню мембрану вірусу і викликає швидке руйнування кожної частки.

Вілкокс порадив використовувати гель кожен раз після поїздки у транспорті або відвідуванні торгових центрів. За словами вченого, дуже важливо використовувати правильну техніку для дезінфекції рук антисептиком.

"Обов'язково потрібно покривати гелем тильну сторону рук, а також зап'ястя. І потирати великими пальцями між кожним пальцем", – розповів учений.

Він застеріг, що регулярне використання дезінфікуючих засобів для рук може привести до сухості шкіри.

Відзначимо, що жертвами коронавірусу в основному є люди похилого віку, у яких були діагностовані і інші захворювання. Ризик смерті у молодих здорових людей зведений до нуля.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі пояснили, чому коронавірус рідше вбиває жінок і дітей.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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Махно Володимир
Махно Володимир
так вот почему алкаши на россии так долго не живут. алкоголь их убивает! :)) и путин этому способствует :)
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