Як правильно використовувати гель для дезінфекції рук проти коронавірусу: поради

Використання гелів для рук на основі спирту може захистити від багатьох вірусів, у тому числі і від коронавірусу COVID-19.

Про це розповів професор Марк Вілкокс, мікробіолог, який працює в Лідського педагогічному госпіталі NHS Trust, передає Daily Mail. За його словами, більшість хороших дезінфікуючих засобів для рук складаються з 60-90% спирту, що вкрай важливо для запобігання інфікування коронавірусом.

"У деяких людей може виникнути спокуса зробити власний продукт, але це марно, тому що більшість алкогольних напоїв, навіть найміцніших, містять лише близько 40% спирту – вони навряд чи знищать вірус", – розповів учений.

За його словами, спирт руйнує захисну зовнішню мембрану вірусу і викликає швидке руйнування кожної частки.

Вілкокс порадив використовувати гель кожен раз після поїздки у транспорті або відвідуванні торгових центрів. За словами вченого, дуже важливо використовувати правильну техніку для дезінфекції рук антисептиком.

"Обов'язково потрібно покривати гелем тильну сторону рук, а також зап'ястя. І потирати великими пальцями між кожним пальцем", – розповів учений.

Він застеріг, що регулярне використання дезінфікуючих засобів для рук може привести до сухості шкіри.

Відзначимо, що жертвами коронавірусу в основному є люди похилого віку, у яких були діагностовані і інші захворювання. Ризик смерті у молодих здорових людей зведений до нуля.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі пояснили, чому коронавірус рідше вбиває жінок і дітей.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся