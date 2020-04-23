Як правильно виходити з карантину: українцям дали прості поради

Для того, щоб вийти з карантину без наслідків для психічного здоров'я, потрібно робити це поступово – у першу чергу, не налаштовувати себе, що як тільки він закінчиться, все буде, як раніше.

Таку пораду українцям дала психолог і блогер Анна Римаренко, передають "Факти". За її словами, якщо думати, що щойно скасують карантинні заходи, відразу зробимо все, що планували, то це призведе до сильного розчарування і "краху надій".

"Ми всі опинилися в незвичній для себе ситуації. Це не може не викликати стрес, який є виснажливим для людської психіки. Можуть виникати захисні реакції. Тобто людина може вважати, що він облінився, однак таким чином наша психіка захищається від зайвих переживань", – зазначила Римаренко.

Вона пояснила, що українці можуть спостерігати зниження уважності, концентрації, складність щодо структурування роботи.

На переконання психолога, щоб уникнути такого стану, слід, по-перше, не займатися самокритикою. По-друге, зрозуміти, що вам потрібен час, щоб увійти в колишній ритм життя. По-третє, не вимагати від себе неможливого і налаштуватися на робочий мінімум.

"Дітей також потрібно готувати поетапно до звичного ритму. Не вимагати більших успіхів в навчанні і високих оцінок з усіх предметів. Варто підтримати дитину і не критикувати в разі невиконання певного завдання", – зазначила Римаренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 11 травня, тому можливе ослаблення карантинних заходів очікується тільки з 12 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що в 2020 році світові не вдасться подолати коронавірус, а боротьба з COVID-19 може тривати ще два роки. Він вважає, що в цей період людям доведеться дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!