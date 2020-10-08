Коронавірус б'є по організму, як хіміотерапія: що робити після хвороби і як "ожити"

Чимало українців, які перенесли коронавірус, скаржаться: в перші місяці після хвороби у них почались перепади артеріального тиску, температури тіла, різко падає гемоглобін, спостерігається шалена слабкість та пітливість. Інколи без задишки неможливо піднятися навіть на 2-й поверх. А ще дехто просто на дух не переносить м'яса, кажуть, ефект – як при сильному отруєнні.

Що про це думають лікарі та як правильно відновитися після COVID-19 – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Після хвороби потрібно носити маску

На днях телеведуча Марічка Падалко, яка місяць тому перехворіла на коронавірус, на своїй сторінці у Facebook написала, що негативний ПРЛ-тест означає лише його відсутність в організмі, а не те, що він не лишив наслідків: "Підхопити нову інфекцію на ослаблений "ковідом" імунітет – дуже поширене явище. В мене після двох днів роботи, ще на початку вересня, знову піднялася легка температура і повернулася слабкість. Син, який переніс вірус на ногах, за кілька тижнів мав високу температуру і лежав 5 днів на антибіотиках. Організм дуже вразливий, тому маска "після" потрібна ще більше, ніж "до".

Під постом Падалко чимало українців розповіли про свій досвід перенесеної хвороби. Наприклад, Наталя Сапсей написала, що через півтора-два місяці після хвороби не переносить м'яса в будь-якому вигляді, а також перестала вживати яйця, з'явився спотворений смак їжі в цілому: "Як доповнення – проблеми з серцевим ритмом. І ще втома, будь-яка, емоційна чи навіть від фізичного навантаження".

Лів'янин Роман Кужій додав, що перехворів коронавірусом середньої важкості з ураженням легень 10%. До хвороби щодня бігав по 10 км, а за 2-3 тижні після одужання навіть не міг пішки піднятись на 8 поверх: "Підвищена пітливість і серцебиття. Через півтора місяці після одужання бігаю тільки на низьких пульсах. Розробляю легені, хоча "ковід" переніс тільки з чаями-компотами, парацетамолом і нурофеном. Але імунітет відчутно сів".

Перехворілим слід робити щеплення від грипу

Лікар, який лікує COVID-19, Володимир Крохмаль розповів OBOZREVATEL, що перенесення коронавірусу – удар для організму. У багатьох навіть при негативному тесті температура тіла протягом місяця може піднімається до 37,2, у когось, навпаки, опускається за межі норми 36,6. Другий варіант означає шалене виснаження організму. Навіть при найменшому фізичному навантаженні з'являється задишка: "Перехворілим я би радив робити щеплення від грипу, бо не дай Бог таким додати ще якусь іншу пневмонію, грипозну, це буде удар. Запалюються всі хронічні захворювання. Не знаю, чи є така статистика, але цікаво, скільки померло людей, які вже були одужали. Люди дуже ослаблені".

Ще один лікар зі Львова, Тарас Жиравецький теж звернув увагу на скарги пацієнтів щодо змін в смаковому сприйнятті їжі. Мовляв, вона схожа на солому, люди нічого не відчувають: "Нюх зникає через зміни в центрально-нервовій системі. Можливо, зі смаком та сама історія. Залишкові явища піся сильного запалення легень можуть спостерігатися до місяця часу. А робота легень відображається на загальному стані людини. Пневмонію за 3-5 днів ще ніхто не вилікував. В середньому цей процес займає 14-21 день, а не 3-5 днів, як дехто вважає".

За його словами, загалом стан після перенесенного COVID-19 нагадує самопочуття після курсу хіміотерапії. Тому дуже важливо вести здоровий спосіб життя, повноцінно харчуватися і не виснажуватися. Можна приймати вітаміни, але вони не є панацеєю: "Це лише каталізатори обмінних процесів в нашому організмі. Якщо приймати забагато вітаміну С – можуть активізуватися камінці в нирках. Після перенесенного коронавірусу раджу зменшити фізичні навантаження щонайменше на місяць, особливо т.з. "зожникам", хто активно бігав-плавав. У нас у Львові була трагічна історія: дівчинка 19 років після коронавірусу пішла в спортзал, дала навантаження, отримала 40 температуру, менінгіт і померла. Мама кардіолог, тато – судинний хірург. Тому краще місяць посидіти на відновленні".

За словами лікарів, приблизно за місяць-два після COVID-19, життєві показники нормалізовуються, а заразитися коронавірусом в перші місяці після перенесеної хвороби малоймовірно завдяки імуноглобуліну G до Sars-CoV2. Тобто антитілам. Організм, розпізнавши вірусну загрозу, у відповідь активовує антитіла за 18 годин. Це в кілька разів швидше, ніж коли він стикається із ним вперше.