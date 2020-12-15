Як правильно вибрати подарунок на Новий рік: поради психолога

Для того, щоб правильно підібрати подарунок на Новий рік близькій людині, потрібно, в першу чергу, зрозуміти його мету.

Психологиня Світлана Арефанія розповіла, що подарунки можуть сильно впливати на взаємовідносини між людьми. На її думку, важливо, розуміти, які емоції ви хочете викликати подарунком, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

"Якщо ви хочете, щоб інша людина була щасливою і вдячною вам за подарунок, важливо поцікавитися її інтересами, бажаннями, мріями, більше дізнатися про смаки. Якщо ви все врахуєте, це буде говорити про те, що вам людина не байдужа. І шанси, що ви не помилитеся з подарунком знизяться", – сказала вона.

Арефанія підкреслила, що подарунок може викликати різні емоції у людини: здивування, радість, адреналін, подяку, страх, відраза, розчарування, щастя, злість.

Психологиня розповіла, що існують три складові, щоб подарунок вийшов хорошим і щирим:

зовнішній вигляд презенту (красива упаковка);

то, що ви говорите, коли даруєте (побажання, пов'язане з подарунком);

дія – дивитися в очі, посміхатися, обійняти, не поспішати і дочекатися розпакування, щоб насолодитися взаємообміном почуттями, які виникнуть.

Також Арефанія зазначила, що подарунки можуть бути як:

Інструмент впливу на стосунки. Маніпуляція через подарунки. Дарують із меркантильною метою.

Подарунок – вибачення. Спосіб загладити провину.

Подарунок – самоствердження, щоб потім багато говорили і захоплювалися. Підвищити себе в очах інших і свою самовпевненість, коли дарують дорогі презенти.

Подарунок – подяка. Від почуття вдячності, бажання ощасливити іншого, зробити приємне.

Конкуренція. Привернути до себе більше уваги або подарувати краще, ніж хтось.

Подарунок – повинність, тому що треба. Традиції в сім'ї, керівництво на роботі тощо.

Подарунок – натхнення або підтримка, коли хочеш бути опорою.

Подарунок – послання. Коли через сюрприз хочеш передати певну інформацію.

Подарунок – необхідність. Коли дарують те, що потрібно наразі.

Подарунок – сюрприз. Вразити іншого для певної мети.

Подарунок – відмазка. Просто презентувати що-небудь, не думаючи про інше.

Нагадаємо, Новий, 2021 рік, за східним календарем, є роком Білого Металевого Бика. Точний час його настання – 12 лютого 2021 року о 21:05.

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