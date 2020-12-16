Українцям розповіли, як правильно прикрасити ялинку до Нового року

Українців закликали дотримуватися правил пожежної безпеки, прикрашаючи ялинку до новорічних свят, щоб вони пройшли безпечно і без якихось надзвичайних подій.

Крім того, громадян, які живуть у зоні збройного конфлікту на Донбасі, закликали не використовувати хлопавки або салюти, із поваги до людей, які брали участь у бойових діях. Про це нагадали на Telegram-каналі МВС України.

Пресслужба опублікувала рекомендації рятувальників щодо встановлення новорічної ялинки, експлуатації електрогірлянд і піротехнічних виробів.

дерево слід встановлювати на стійкій основі, так, щоб гілки не торкалися стін і стель;

на ялинку не можна ставити свічки, бенгальські вогні, легкозаймисті матеріали;

використовувати можна тільки сертифіковані електричні вироби.

Як правильно вибрати новорічну ялинку і якій віддати перевагу – живій чи штучній, – читайте в наших рекомендаціях.

Про поради астрологів із прикрашання ялинки на Новий 2021 рік читайте за посиланням. Також пропонуємо ознайомитись із підбіркою найстильніших варіантів декорування святкового дерева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головну новорічну ялинку в Черкасах прикрасили іграшками-колами, схожими на амулети від вроків, які називають "назар", "куряче око" або "око Фатіми".