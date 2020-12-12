Як правильно падати під час ожеледиці: поради від тренера, автомобіліста та взуттєвого майстра
Експерти дали поради, як поводитися при падінні під час ожеледиці, щоб уникнути травмування, а також при водінні автомобіля.
Як розповів "КП в Україні" перший український чемпіон в професійному боксі, а нині тренер Андрій Синепупов, він знає не з чуток, що таке травми.
Поради від Синепупова:
слід йти по ожеледиці обережно і не поспішаючи;
надягати відповідне взуття для таких умов, щоб воно забезпечувало хоч якусь стійкість;
якщо справа дійшла до падіння, то ні в якому разі не розслабляти тіло;
це міф, що потрібно падати, як п'яний, плазом – потрібно групуватися;
якщо падати розслабленим, то перелому або порваних зв'язок практично не уникнути;
це як бити розслабленим кулаком – нічого доброго з цього не вийде.
Поради від майстра спорту з тайського боксу, учасника Відкритого кубка України з ММА, а тепер тренера Віктора Сорокіна:
головне – не розслаблюйтеся при падінні, будьте напружені;
групуйтеся і намагайтеся не падати на прямі руки, згинайте їх в ліктях при приземленні, щоб амортизувати удар;
це допоможе вам уберегти руки від перелому або серйозних травм.
Поради від срібного призера Олімпійських ігор 2016 року з боротьби Жана Беленюка:
пом'якшити удар може верхній одяг, і чим він більше "дутий", тим краще;
товста в'язана шапка – обов'язкова, потилицею вдаритися вкрай небезпечно;
потрібно підтримувати розтяжку м'язів – це збереже еластичність зв'язок і допоможе мінімізувати ризик розтягувань.
Поради від майстра з ремонту взуття Олега Демчука:
взуття має бути на низькому каблуці, з добре вираженим протектором;
якщо ковзає – можна приклеїти до підошви кілька лейкопластирів;
ходіть дрібними кроками на трохи зігнутих ногах, не відриваючи ноги від землі, ніби трохи ковзаючи;
на сходинках ставте ногу паралельно їм, так збільшується площа дотику.
Поради від автомобіліста, засновника проекту First Gear Show Олександра Федченка:
для водія в таких погодних умовах важливо дотримуватися дистанції – не підпирайте машини під бампер;
тримайтеся подалі від інших учасників руху, не робіть різких рухів кермом;
дотримуйтесь ліміту швидкості, тихіше їдеш – далі будеш;
лихачі в ожеледицю тут же стають потенційними вбивцями, адже не всі пішоходи розуміють, що машину не зупинити;
гальмуйте перед входом в поворот;
перед тим, як виїжджати на дорогу, озирніться по сторонах. Якщо машин немає, розженіться до 20-30 км/ч і натисніть на гальмо до упору в підлогу. Відчуйте, як поводиться машина. Ця вправа дуже вправляє мізки.
Поради від Міністерства внутрішніх справ України:
витримуйте дистанцію між автомобілями;
паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;
зважайте на попередження відповідних служб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ожеледиця у Києві та області 10 грудня спровокувала близько 600 аварій.