Як правильно падати під час ожеледиці: поради від тренера, автомобіліста та взуттєвого майстра

Експерти дали поради, як поводитися при падінні під час ожеледиці, щоб уникнути травмування, а також при водінні автомобіля.

Як розповів "КП в Україні" перший український чемпіон в професійному боксі, а нині тренер Андрій Синепупов, він знає не з чуток, що таке травми.

Поради від Синепупова:

слід йти по ожеледиці обережно і не поспішаючи;

надягати відповідне взуття для таких умов, щоб воно забезпечувало хоч якусь стійкість;

якщо справа дійшла до падіння, то ні в якому разі не розслабляти тіло;

це міф, що потрібно падати, як п'яний, плазом – потрібно групуватися;

якщо падати розслабленим, то перелому або порваних зв'язок практично не уникнути;

це як бити розслабленим кулаком – нічого доброго з цього не вийде.

Поради від майстра спорту з тайського боксу, учасника Відкритого кубка України з ММА, а тепер тренера Віктора Сорокіна:

головне – не розслаблюйтеся при падінні, будьте напружені;

групуйтеся і намагайтеся не падати на прямі руки, згинайте їх в ліктях при приземленні, щоб амортизувати удар;

це допоможе вам уберегти руки від перелому або серйозних травм.

Поради від срібного призера Олімпійських ігор 2016 року з боротьби Жана Беленюка:

пом'якшити удар може верхній одяг, і чим він більше "дутий", тим краще;

товста в'язана шапка – обов'язкова, потилицею вдаритися вкрай небезпечно;

потрібно підтримувати розтяжку м'язів – це збереже еластичність зв'язок і допоможе мінімізувати ризик розтягувань.

Поради від майстра з ремонту взуття Олега Демчука:

взуття має бути на низькому каблуці, з добре вираженим протектором;

якщо ковзає – можна приклеїти до підошви кілька лейкопластирів;

ходіть дрібними кроками на трохи зігнутих ногах, не відриваючи ноги від землі, ніби трохи ковзаючи;

на сходинках ставте ногу паралельно їм, так збільшується площа дотику.

Поради від автомобіліста, засновника проекту First Gear Show Олександра Федченка:

для водія в таких погодних умовах важливо дотримуватися дистанції – не підпирайте машини під бампер;

тримайтеся подалі від інших учасників руху, не робіть різких рухів кермом;

дотримуйтесь ліміту швидкості, тихіше їдеш – далі будеш;

лихачі в ожеледицю тут же стають потенційними вбивцями, адже не всі пішоходи розуміють, що машину не зупинити;

гальмуйте перед входом в поворот;

перед тим, як виїжджати на дорогу, озирніться по сторонах. Якщо машин немає, розженіться до 20-30 км/ч і натисніть на гальмо до упору в підлогу. Відчуйте, як поводиться машина. Ця вправа дуже вправляє мізки.

Поради від Міністерства внутрішніх справ України:

витримуйте дистанцію між автомобілями;

паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;

пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;

під час їзди не здійснюйте різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;

зважайте на попередження відповідних служб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ожеледиця у Києві та області 10 грудня спровокувала близько 600 аварій.