Як правильно мити руки: з'явилися результати експерименту

На тлі поширення коронавірусу був проведений експеримент із різним способом і тривалістю миття рук.
З'ясувалося, що для найбільш ефективного очищення варто обов'язково використовувати мило й мити руки не менше 30 секунд, приділяючи увагу різним ділянкам, передає Daily Mail.
Як довго потрібно мити руки
Ілюстрація
Журналісти за допомогою гелю, що імітує прилипання бактерій на шкіру, і ультрафіолетової лампи показали, як забруднення залишається на руках, якщо не достатньо їх вимити.
Так, після трьох секунд миття рук під водою (без мила), вони залишаються повністю покритими бактеріями.
Daily Mail
Журналісти зазначили, що потрібно не просто протирати руки під водою, але і по черзі чистити пальці, області між ними, навколо нігтів і кутикули.
Принцип дії мила полягає в тому, що його молекули з одного боку з'єднуються з брудом на поверхні рук, а з іншого – з водою, тим самим змиваючи забруднення та бактерії.
Після пів хвилини миття
Daily Mail
Daily Mail
Як писав OBOZREVATEL:
В Італії за станом на суботу, 7 березня, зараження новим коронавірусом підтверджено у 5 061 пацієнта.
Цього ж дня лідер Демократичної партії Італії Нікола Зінгаретті підтвердив, що інфікований китайським коронавірусом.
У світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювання COVID-2019. За добу (7 березня) кількість заражених збільшилася на 4 807 осіб. Померли 143 хворих.
Перший випадок зараження офіційно підтвердили в Молдові.
Крім того, два випадки інфікування коронавірусом було зафіксовано на Мальдівах. Епідемія торкнулася вже майже всіх популярних курортних напрямків у світі.
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