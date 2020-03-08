Як правильно мити руки: з'явилися результати експерименту

На тлі поширення коронавірусу був проведений експеримент із різним способом і тривалістю миття рук.

З'ясувалося, що для найбільш ефективного очищення варто обов'язково використовувати мило й мити руки не менше 30 секунд, приділяючи увагу різним ділянкам, передає Daily Mail.

Як довго потрібно мити руки Ілюстрація

Журналісти за допомогою гелю, що імітує прилипання бактерій на шкіру, і ультрафіолетової лампи показали, як забруднення залишається на руках, якщо не достатньо їх вимити.

Так, після трьох секунд миття рук під водою (без мила), вони залишаються повністю покритими бактеріями.

Daily Mail

Журналісти зазначили, що потрібно не просто протирати руки під водою, але і по черзі чистити пальці, області між ними, навколо нігтів і кутикули.

Принцип дії мила полягає в тому, що його молекули з одного боку з'єднуються з брудом на поверхні рук, а з іншого – з водою, тим самим змиваючи забруднення та бактерії.

Після пів хвилини миття Daily Mail

Daily Mail

Як писав OBOZREVATEL:

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