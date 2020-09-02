Як правильно і легко прати одяг: у мережі озвучили п'ять лайфхаків

Ольга Ліпич Суспільство 04:00, 2.09.2020

Жінка з Мельбурна поділилася п'ятьма лайфхаками з прання одягу, які економлять час і роблять речі яскравішими і м'якішими.

У соціальній мережі TikTok Міла опублікувала відповідне відео і зазначила, що є великим шанувальником економії часу для прання (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Залиш це на потім, це мої п'ять порад з прання, які зекономлять час", – написала вона.

1. Додайте харчову соду в прання. Перший виверт Міли полягає в тому, щоб додавати в прання півсклянки харчової соди. "Додавання харчової соди в прання дозволяє використовувати менше миючого засобу, а також пом'якшує і освітлює ваш одяг", – пояснила Міла.

За її словами, цей трюк працює навіть з постільною білизною та рушниками.

2. Зв'яжіть шкарпетки разом. У Міли є простий спосіб уникнути втрати шкарпеток раз і назавжди – все, що потрібно зробити, це зв'язати шкарпетки разом, перш ніж покласти їх в пральну машину. "Роблячи це, я можу переконатися, що ніхто не зник без вісті", – сказала вона.

3. Використовуйте вішалку для речей. Ще один гарний прийом для великої родини – вішати речі на вішалку. Це збільшує кількість одягу, який можна укласти на одну сушарку.

4. Використовуйте душовий пар. Для тих, хто ненавидить прасувати, є простий спосіб обійти це. Міла рекомендує використовувати пар, який може утворитися в результаті прийняття ванни або душу у ванній, повісивши сорочки на вішалках, щоб злегка розпарити їх перед прасуванням.

5. Складіть одяг, поки він теплий. Міла порекомендувала цей трюк бо, за її словами, одяг мнеться при охолодженні.

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