Як працюватимуть заклади культури в період карантину в Україні: названо три етапи заборон

В Україні закладам культури, туризму й креативним індустріям доведеться працювати у режимі двох епідемічних зон у межах карантину, який розпочався із 19 грудня й діятиме до 28 лютого 2021 року.

Їхня робота обмежуватиметься трьома етапами заборон спершу "помаранчевого", потім "червоного" і знову "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки через COVID-19. Роз’яснення щодо цього надав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Головні акценти нових обмежень в Україні:

дію "помаранчевої" зони карантину поділено на два етапи – з 19 грудня 2020 року до 7 січня 2021 року , а також із 25 січня до 28 лютого 2021-го .

"червону" зону буде встановлено з 8 січня до 24 січня 2021 року.

"Тобто фактично період "помаранчевої" зони буде поділено на дві "червоні". Правила роботи деяких установ змінилися, порівняно із передніми карантинними обмеженнями", – підкреслив Ткаченко.

За його словами, одні заклади культури будуть працювати, а інші, вимушено, ні.

У "помаранчевій" зоні (19 грудня 2020 року – 7 січня 2021 року та 25 січня – 28 лютого 2021 року) буде дозволено працювати усім закладам культури, релігійним установам, культурним спорудам і кінотеатрам за умови виконання таких обмежень:

проведення масових культурних заходів із заповненням до 20 осіб з дистанцією не менше ніж 1,5 м;

релігійні заходи в культових спорудах 1 особа на 5 кв. м, на відкритому повітрі – дистанція 1,5 м;

приймання відвідувачів кінотеатрам та усіма закладами культури з 50% наповненістю залів (розміщення має здійснюватися з вільним місцем поряд, спереду та позаду);

відвідувачів можуть приймати музеї, виставки, галереї тощо, із обмеженням розміщення у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м площі;

працювати можна готелям, санаторно-курортним закладам, крім інших закладів, які надають послуги із тимчасового розміщення.

У "червоній" зоні (8 – 24 січня 2021 року) дозволено:

роботу історико-культурних заповідників;

проведення репетицій театральних постановок, концертних програм та інших заходів, але без залучення глядачів (із дотриманням карантинних обмежень на репетиціях);

виробництво аудіовізуальних творів, тобто проведення зйомок кінопроєктів, кліпів тощо (із дотриманням карантинних обмежень на майданчику);

робота готелів (йдеться про заклади харчування та інші місця харчування при готелях із 06:00 до 11:00, а за замовленням клієнтів у готельний номер – цілодобово);

роботу організацій гірськолижного дозвілля, але без закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території;

організація новорічних та різдвяних свят, ранків (без концертів та ярмарків, враховуючи продуктові).

Водночас заборонено в цей період:

приймати відвідувачів закладам культури і кінотеатрам;

проводити масові, культурні та розважальні заходи.

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