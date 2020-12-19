Як працюватимуть заклади культури в період карантину в Україні: названо три етапи заборон
В Україні закладам культури, туризму й креативним індустріям доведеться працювати у режимі двох епідемічних зон у межах карантину, який розпочався із 19 грудня й діятиме до 28 лютого 2021 року.
Їхня робота обмежуватиметься трьома етапами заборон спершу "помаранчевого", потім "червоного" і знову "помаранчевого" рівнів епідемічної небезпеки через COVID-19. Роз’яснення щодо цього надав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.
Головні акценти нових обмежень в Україні:
дію "помаранчевої" зони карантину поділено на два етапи – з 19 грудня 2020 року до 7 січня 2021 року, а також із 25 січня до 28 лютого 2021-го.
"червону" зону буде встановлено з 8 січня до 24 січня 2021 року.
"Тобто фактично період "помаранчевої" зони буде поділено на дві "червоні". Правила роботи деяких установ змінилися, порівняно із передніми карантинними обмеженнями", – підкреслив Ткаченко.
За його словами, одні заклади культури будуть працювати, а інші, вимушено, ні.
У "помаранчевій" зоні (19 грудня 2020 року – 7 січня 2021 року та 25 січня – 28 лютого 2021 року) буде дозволено працювати усім закладам культури, релігійним установам, культурним спорудам і кінотеатрам за умови виконання таких обмежень:
проведення масових культурних заходів із заповненням до 20 осіб з дистанцією не менше ніж 1,5 м;
релігійні заходи в культових спорудах 1 особа на 5 кв. м, на відкритому повітрі – дистанція 1,5 м;
приймання відвідувачів кінотеатрам та усіма закладами культури з 50% наповненістю залів (розміщення має здійснюватися з вільним місцем поряд, спереду та позаду);
відвідувачів можуть приймати музеї, виставки, галереї тощо, із обмеженням розміщення у залі з розрахунку 1 особа на 10 кв. м площі;
працювати можна готелям, санаторно-курортним закладам, крім інших закладів, які надають послуги із тимчасового розміщення.
У "червоній" зоні (8 – 24 січня 2021 року) дозволено:
роботу історико-культурних заповідників;
проведення репетицій театральних постановок, концертних програм та інших заходів, але без залучення глядачів (із дотриманням карантинних обмежень на репетиціях);
виробництво аудіовізуальних творів, тобто проведення зйомок кінопроєктів, кліпів тощо (із дотриманням карантинних обмежень на майданчику);
робота готелів (йдеться про заклади харчування та інші місця харчування при готелях із 06:00 до 11:00, а за замовленням клієнтів у готельний номер – цілодобово);
роботу організацій гірськолижного дозвілля, але без закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв на території;
організація новорічних та різдвяних свят, ранків (без концертів та ярмарків, враховуючи продуктові).
Водночас заборонено в цей період:
приймати відвідувачів закладам культури і кінотеатрам;
проводити масові, культурні та розважальні заходи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
із 19 грудня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження.
крім цього, Кабмін запровадив в Україні локдаун із 8 січня 2021 року. Але українці, хоч і з деякими обмеженнями, зможуть відсвяткувати Новий рік.
Так, у більшості обласних центрів до свята стоятиме новорічна ялинка, однак масштабні ярмарки, концерти й гуляння буде заборонено.