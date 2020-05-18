Як працюватимуть спортзали після карантину: МОЗ запропонувало суворі умови
Міністерство охорони здоров'я України планує дозволити роботу спортивних залів, фітнес-клубів та спортивних майданчиків, однак із певними обмеженнями.
Про це йдеться в рекомендаціях МОЗ, винесених на громадське обговорення.
Пропонуються такі умови роботи:
під час роботи потрібно вимірювати температуру всім працівникам закладу. З температурою понад 37,2 градуса людина до роботи не допускається;
усім відвідувачам потрібно вимірювати температуру на вході до закладу;
під час проведення індивідуальних занять дозволяється, щоб одна людина перебувала на площі 10 квадратних метрів. Якщо це групові заняття, то не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;
групові та командні заняття мають проводитись лише за попереднім записом;
на вході треба поставити спиртовмісні антисептики. Доцільно розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наліпку);
у зоні проведення занять рекомендують розмістити додаткові антисептики в невеликій тарі, паперові рушники, а також урни для їхньої утилізації. Важливо нагадувати клієнтам про дезінфекцію рук та спортивного інвентарю.
На період карантину забороняється:
використання багаторазових тканинних рушників;
розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів;
функціонування басейнів;
функціонування спа-зон та послуг масажу;
функціонування фітнес-барів;
функціонування дитячих кімнат;
одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;
проведення групових занять для понад 10 осіб;
проведення групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;
проведення занять для дітей віком до 14 років;
видача багаторазових рушників клієнтам.
Тренажери для кардіотренувань, якими користуються тривалий період часу, радять розмістити з інтервалом не менше 2.5 метри один від одного.
Також важливо враховувати кількість клієнтів, щоб не допускати скупчення в роздягальнях та на ресепшині.
Вимоги до працівників спортзалів та фітнес-клубів:
працівники повинні мати маску/респіратор та одноразові рукавички. Після їхнього використання обов'язково помити руки з рідким милом або обробити спиртовмісним антисептиком;
персонал повинні забезпечити п'ятиденним запасом масок та дезінфекторів;
працівників мають навчити правильно використовувати засоби захисту та утилізувати їх;
працівник має самоізолюватись у разі появи симптомів респіраторного вірусного захворювання.
рекомендується відсторонити від роботи людей, які перебувають у групі ризику. Наприклад, працівників старше 60 років та тих, хто має хронічні захворювання.
Вимоги до прибирання приміщень:
дезінфекція поверхонь не рідше ніж кожні 2 години та відразу після закінчення занять;
вологе прибирання з використанням мийних та дезінфекційних (у кінці зміни) засобів не рідше ніж кожні 2 години та відразу після закінчення робочого дня/зміни;
провітрювання приміщень протягом не менше ніж 15 хвилин перед відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня;
централізований збір використаних масок, паперових серветок в окрему урну з кришкою та одноразовим поліетиленовим пакетом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ, як і інші міста України, з 22 травня розпочне новий етап послаблення карантину, введеного через поширення COVID-19. Тоді за умови дотримання правил зможуть запрацювати промислові ринки, великі магазини, спортзали та фітнес-центри.