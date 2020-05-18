Як працюватимуть спортзали після карантину: МОЗ запропонувало суворі умови

Не дозволено заняття для дітей віком до 14 років

Не будуть функціонувати фітнес-бари

У спортклубах буде заборонено використання багаторазових рушників

Міністерство охорони здоров'я України планує дозволити роботу спортивних залів, фітнес-клубів та спортивних майданчиків, однак із певними обмеженнями.

Про це йдеться в рекомендаціях МОЗ, винесених на громадське обговорення.

Спортклуби працюватимуть із обмеженнями

Пропонуються такі умови роботи:

під час роботи потрібно вимірювати температуру всім працівникам закладу. З температурою понад 37,2 градуса людина до роботи не допускається;

усім відвідувачам потрібно вимірювати температуру на вході до закладу;

під час проведення індивідуальних занять дозволяється, щоб одна людина перебувала на площі 10 квадратних метрів. Якщо це групові заняття, то не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;

групові та командні заняття мають проводитись лише за попереднім записом;

на вході треба поставити спиртовмісні антисептики. Доцільно розмістити яскравий вказівник про необхідність дезінфекції рук (банер, наліпку);

у зоні проведення занять рекомендують розмістити додаткові антисептики в невеликій тарі, паперові рушники, а також урни для їхньої утилізації. Важливо нагадувати клієнтам про дезінфекцію рук та спортивного інвентарю.

На період карантину забороняється:

використання багаторазових тканинних рушників;

розміщення в доступі клієнтів рекламних брошур, журналів та інших поліграфічних матеріалів;

функціонування басейнів;

функціонування спа-зон та послуг масажу;

функціонування фітнес-барів;

функціонування дитячих кімнат;

одночасне використання багатофункціональних тренажерів кількома відвідувачами;

проведення групових занять для понад 10 осіб ;

проведення групових занять, що передбачають безпосередній фізичний контакт;

проведення занять для дітей віком до 14 років ;

видача багаторазових рушників клієнтам.

Тренажери для кардіотренувань, якими користуються тривалий період часу, радять розмістити з інтервалом не менше 2.5 метри один від одного.

Також важливо враховувати кількість клієнтів, щоб не допускати скупчення в роздягальнях та на ресепшині.

Вимоги до працівників спортзалів та фітнес-клубів:

працівники повинні мати маску/респіратор та одноразові рукавички. Після їхнього використання обов'язково помити руки з рідким милом або обробити спиртовмісним антисептиком;

персонал повинні забезпечити п'ятиденним запасом масок та дезінфекторів;

працівників мають навчити правильно використовувати засоби захисту та утилізувати їх;

працівник має самоізолюватись у разі появи симптомів респіраторного вірусного захворювання.

рекомендується відсторонити від роботи людей, які перебувають у групі ризику. Наприклад, працівників старше 60 років та тих, хто має хронічні захворювання.

Вимоги до прибирання приміщень:

дезінфекція поверхонь не рідше ніж кожні 2 години та відразу після закінчення занять;

вологе прибирання з використанням мийних та дезінфекційних (у кінці зміни) засобів не рідше ніж кожні 2 години та відразу після закінчення робочого дня/зміни;

провітрювання приміщень протягом не менше ніж 15 хвилин перед відкриттям та почергове провітрювання кімнат протягом дня;

централізований збір використаних масок, паперових серветок в окрему урну з кришкою та одноразовим поліетиленовим пакетом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ, як і інші міста України, з 22 травня розпочне новий етап послаблення карантину, введеного через поширення COVID-19. Тоді за умови дотримання правил зможуть запрацювати промислові ринки, великі магазини, спортзали та фітнес-центри.

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