Як працюватимуть школи в Україні з 1 вересня: у МОЗ озвучили правила

Міністерство охорони здоров'я України внесло зміни в протиепідемічні заходи під час навчання в школах через епідемію коронавірусу.

Про це під час брифінгу 25 серпня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що правила оновили, поспілкувавшись із міжнародними експертами та представниками Міністерства освіти.

Як працюватимуть школи в Україні з 1 вересня:

учні 1-4 класів зможуть пересуватися по навчальному закладу без масок і респіраторів.

У регіонах, які належать до "помаранчевої" зони, вчителі будуть використовувати захисні щитки й зобов'язані дотримуватися дистанції.

Весь клас піде на самоізоляцію, якщо в когось із учнів виявлять коронавірус.

Дозатори і антисептики повинні бути на вході в усіх навчальних закладах.

Мити руки дітям необхідно після кожного уроку.

Повний перелік правил МОЗ незабаром оприлюднить і відправить усім навчальним закладам.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні в новому навчальному році продовжать навчання по телевізору, а аудиторію телеуроків розширять і на учнів 11-х класів