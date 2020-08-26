Як працюватимуть школи в Україні з 1 вересня: МОЗ опублікував повний перелік правил та заборон
Міністерство охорони здоров'я України опублікувало повний перелік нововведень у роботі шкіл в умовах епідемії коронавірусу.
Документ оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров'я. У навчальних закладах обмежать масові заходи, проведуть розмітку території і заборонять організацію харчування по типу "шведського столу".
У школах з 1 вересня:
вхід до школи дозволений тільки при наявності захисної маски або респіратора.
Учням 1-4 класів дозволили пересуватися по навчальному закладу без масок або респіраторів.
Дозатори і антисептики будуть знаходитися тільки на вході в заклад, а учням і вчителям рекомендують мити руки після кожного уроку.
У школах має бути необхідна кількість рідкого мила, паперові рушники, працювати електросушарки для рук.
Масові заходи обмежать, в тому числі збори, засідання, конкурси, свята.
У школах повинні бути окремі контейнери для збору використаних засобів індивідуального захисту: масок, рукавичок, серветок.
У медпунктах шкіл в достатній кількості повинні бути маски, рукавички, антисептики, термометри.
Вчителям необхідно провести розмітку на території шкіл для організації окремих схем пересування учнів різних вікових груп, в тому числі, діти повинні користуватися запасними виходами.
В регіонах "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки вчителям рекомендують викладати в прозорих щитках, а в "зеленій" або "жовтій" зоні досить просто дотримуватися соціальної дистанції.
У школах повинні бути розміщені плакати, банери з інформацією про коронавірус.
Через кожні 10 хвилин рекомендується провітрювати приміщення.
Якщо хоча б у одного учня в класі підтвердиться зараження коронавірусом, весь клас повинен буде піти на самоізоляцію.
Протягом дня можна проводити заняття одного і того ж класу або групи в одному кабінеті, застосовувати модульний підхід для вивчення дисциплін. По можливості проводити уроки на відкритому повітрі.
У розкладі занять керівництву навчальних закладів необхідно передбачити можливість різного часу початку і закінчення занять/перерв для різних класів.
Забороняється організація харчування по типу "шведського столу" і самообслуговування, а також робота питних фонтанчиків.
У шкільному транспорті необхідно забезпечити водіїв масками/респіраторами і антисептиками для рук, щодня контролювати їх стан здоров'я і не допускати до роботи осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби і температурою вище 37,2 градусів.
Після проведення занять в кінці робочого дня необхідно проводити очистку та дезинфекцію поверхонь, в тому числі дверних ручок, столів, перил та місць сидіння.
Повний перелік правил та заборон:
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