Як працюватимуть школи в Україні з 1 вересня: МОЗ опублікував повний перелік правил та заборон

Карина Бондаренко Суспільство 07:40, 26.08.2020 Оновлено: 07:46, 26.08.2020

Міністерство охорони здоров'я України опублікувало повний перелік нововведень у роботі шкіл в умовах епідемії коронавірусу.

Документ оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров'я. У навчальних закладах обмежать масові заходи, проведуть розмітку території і заборонять організацію харчування по типу "шведського столу".

У школах з 1 вересня:

  • вхід до школи дозволений тільки при наявності захисної маски або респіратора.

  • Учням 1-4 класів дозволили пересуватися по навчальному закладу без масок або респіраторів.

  • Дозатори і антисептики будуть знаходитися тільки на вході в заклад, а учням і вчителям рекомендують мити руки після кожного уроку.

  • У школах має бути необхідна кількість рідкого мила, паперові рушники, працювати електросушарки для рук.

  • Масові заходи обмежать, в тому числі збори, засідання, конкурси, свята.

  • У школах повинні бути окремі контейнери для збору використаних засобів індивідуального захисту: масок, рукавичок, серветок.

  • У медпунктах шкіл в достатній кількості повинні бути маски, рукавички, антисептики, термометри.

  • Вчителям необхідно провести розмітку на території шкіл для організації окремих схем пересування учнів різних вікових груп, в тому числі, діти повинні користуватися запасними виходами.

  • В регіонах "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки вчителям рекомендують викладати в прозорих щитках, а в "зеленій" або "жовтій" зоні досить просто дотримуватися соціальної дистанції.

  • У школах повинні бути розміщені плакати, банери з інформацією про коронавірус.

  • Через кожні 10 хвилин рекомендується провітрювати приміщення.

  • Якщо хоча б у одного учня в класі підтвердиться зараження коронавірусом, весь клас повинен буде піти на самоізоляцію.

  • Протягом дня можна проводити заняття одного і того ж класу або групи в одному кабінеті, застосовувати модульний підхід для вивчення дисциплін. По можливості проводити уроки на відкритому повітрі.

  • У розкладі занять керівництву навчальних закладів необхідно передбачити можливість різного часу початку і закінчення занять/перерв для різних класів.

  • Забороняється організація харчування по типу "шведського столу" і самообслуговування, а також робота питних фонтанчиків.

  • У шкільному транспорті необхідно забезпечити водіїв масками/респіраторами і антисептиками для рук, щодня контролювати їх стан здоров'я і не допускати до роботи осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби і температурою вище 37,2 градусів.

  • Після проведення занять в кінці робочого дня необхідно проводити очистку та дезинфекцію поверхонь, в тому числі дверних ручок, столів, перил та місць сидіння.

Повний перелік правил та заборон:

В Україні зміниться навчання в школах з 1 вересня
МОЗ
Через пандемії коронавірусу ввели обмеження
МОЗ
Зміни торкнуться учнів і вчителів
МОЗ
В школу можна буде зайти тільки в масці або респіраторі
МОЗ
Масові заходи та свята в школах обмежать
МОЗ
Нововведення також будуть в роботі шкільного транспорту і столових
МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні в новому навчальному році продовжать навчання по телевізору, а аудиторію телеуроків розширять і на учнів 11-х класів

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