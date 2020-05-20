Як працюватимуть офіси після карантину: в МОЗ озвучили вимоги

Незважаючи на пом'якшення карантину в Україні, працівники, які повертаються до роботи в офісах, повинні дотримуватися суворих протиепідемічних правил.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він наголосив, що дотримання інструкцій допоможе людям убезпечити не лише себе, а й своїх близьких (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Офіс

Зокрема йдеться про такі вимоги:

доступ до офісних приміщень дозволятиметься після проведення температурного скринінгу;

якщо температура людини перевищує 37.2, то працівника не допускають до офісних приміщень;

допуск до офісного приміщення відбуватиметься винятково в масках або респіраторах;

обов'язкове оброблення рук антисептиками;

дотримання соціальної дистанції під час спілкування й перебування в офісному приміщенні: одна людина на певну кількість метрів.

"Усі ці рекомендації, які ми даємо, ми на 100% упевнені, що вони знижують ризик захворювання на коронавірус", – переконаний міністр.

Як повідмоляв OBOZREVATEL: