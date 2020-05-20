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20 травня • оновлено в 10:37
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Як працюватимуть офіси після карантину: в МОЗ озвучили вимоги

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Незважаючи на пом'якшення карантину в Україні, працівники, які повертаються до роботи в офісах, повинні дотримуватися суворих протиепідемічних правил.

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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він наголосив, що дотримання інструкцій допоможе людям убезпечити не лише себе, а й своїх близьких (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Офіс

Офіс

Зокрема йдеться про такі вимоги:

  • доступ до офісних приміщень дозволятиметься після проведення температурного скринінгу;

  • якщо температура людини перевищує 37.2, то працівника не допускають до офісних приміщень;

  • допуск до офісного приміщення відбуватиметься винятково в масках або респіраторах;

  • обов'язкове оброблення рук антисептиками;

  • дотримання соціальної дистанції під час спілкування й перебування в офісному приміщенні: одна людина на певну кількість метрів.

"Усі ці рекомендації, які ми даємо, ми на 100% упевнені, що вони знижують ризик захворювання на коронавірус", – переконаний міністр.

Як повідмоляв OBOZREVATEL:

  • головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що карантин в Україні продовжать до 22 червня. Водночас він буде істотно ослаблений.

  • А Степанов зазначав, що карантин в Україні надалі послаблюватиметься лише у разі стабільності трьох основних критеріїв.

  • Йдеться про захворюваність за останні 7 днів на 100 тис. населення, заповненість ліжок у лікарнях, які лікують хворих на коронавірус (не повинна перевищувати 50%) і кількість тестувань, що проводяться в кожному регіоні.

  • Також він казав, що коли показники певних регіонів відповідатимуть нормі, то можна буде переходити на наступний рівень послаблення за таким графіком: 22 травня, 1 червня, 10 червня і 21 червня.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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