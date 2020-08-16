Як працюватимуть дитсадки в Україні восени: в МОЗ дали відповідь

В Україні дитячі садки, як і школи, будуть закривати, якщо населений пункт потрапить у "червону" зону адаптивного карантину.

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коли ми говоримо про "червоний" рівень небезпеки, то в районі або місті припиняється робота всіх освітніх установ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Звичайно, треба вживати відповідних заходів для того, щоб локалізувати і стабілізувати ситуацію, щоб не було розповсюдження коронавірусної хвороби. А її розповсюдження припиняється, коли зменшується кількість контактів", – пояснив він.

Степанов нагадав, що той чи інший рівень небезпеки встановлюється на 14 днів.

"Тобто, якщо встановлюється "червоний" рівень, то він діє 14 днів. А через 14 днів, виходячи з показників, вже приймається рішення щодо зменшення рівня небезпеки чи до "помаранчевої", чи "жовтої", чи навіть до "зеленої" зони. І відразу буде поновлено, якщо буде дозволяти ситуація, і роботу шкіл, і роботу дитячих садочків", – підкреслив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні через пандемію коронавірусу школи з 1 вересня можуть перейти на змішаний формат роботи, коли звичне навчання поєднають з дистанційним.

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