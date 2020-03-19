Як потрапити на Донбас під час карантину: з'явилась інфографіка

В Україні ще 16 березня запустили тимчасові обмеження щодо перетину лінії розмежування на Донбасі через поширення коронавірусу.

У зв'язку з цим "Факти" склали інфографіку з послідовністю дій для тих, кому все-таки необхідно туди потрапити.

Проїхати можна тільки за наявності реєстрації місця проживання на такій території та після відповідного температурного скринінгу й огляду медичним працівником.

Як потрапити на Донбас під час коронавірусу ТСН

У разі надзвичайної ситуації (лікування, навчання, смерть близьких родичів) рішення про пропуск людини через лінію розмежування ухвалює виключно командувач об'єднаних сил індивідуально в кожному випадку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство внутрішніх справ України опублікувало список місць, де можна перетнути кордон України на автотранспорті.

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