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19 березня • оновлено в 13:21
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Як потрапити на Донбас під час карантину: з'явилась інфографіка

7.6т
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В Україні ще 16 березня запустили тимчасові обмеження щодо перетину лінії розмежування на Донбасі через поширення коронавірусу.

У зв'язку з цим "Факти" склали інфографіку з послідовністю дій для тих, кому все-таки необхідно туди потрапити.

Проїхати можна тільки за наявності реєстрації місця проживання на такій території та після відповідного температурного скринінгу й огляду медичним працівником.

Як потрапити на Донбас під час коронавірусу

Як потрапити на Донбас під час коронавірусу

ТСН

У разі надзвичайної ситуації (лікування, навчання, смерть близьких родичів) рішення про пропуск людини через лінію розмежування ухвалює виключно командувач об'єднаних сил індивідуально в кожному випадку.

Як потрапити на Донбас під час карантину: з'явилась інфографіка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство внутрішніх справ України опублікувало список місць, де можна перетнути кордон України на автотранспорті.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Как попасть на Донбасс? Сесть на один из снарядов, которыми украинские т е р р о р и с т ы обстреливают жителей Донбасса и, как барон Мюнхаузен, прилететь.
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