Дитсадок, маршрутки і церква: OBOZREVATEL відстежив, де побувала після зараження померла від коронавірусу українка

Італія зараз буквально захлинається в епідемії коронавірусу. Інфікованих майже 28 тисяч осіб, а кількість жертв уже подолала цифру в 3 тисячі. Одна з головних причин такої епідемії в тому, що медики відразу не змогли виявити першого хворого і встановити його контакти.

Тепер в Україні є перші хворі і навіть перша жертва. 71-річна жінка з Радомишля. Звичайна пенсіонерка, сама не відаючи того, поширила коронавірус у кількох населених пунктах. Вона привезла смертельну інфекцію з Польщі, після чого їздила в громадському транспорті – спочатку повернувшись в Україну, побувала у Львівській області, в Києві. Тепер молодий чоловік, який контактував із нею, вже має діагноз коронавірус. Зараз він у лікарні.

OBOZREVATEL простежив шлях поширення коронавірусу на прикладі жительки з Радомишля, яку в підсумку вірус убив, і дізнався, що зробила влада, щоб зупинити поширення небезпечної хвороби.

Перемишль і Львів

У лютому жителька райцентру Радомишль 71-річна Ауріка Ш. подорожувала до Польщі, де, ймовірно, і захворіла.

Імовірно, українка захворіла в Перемишлі wikipedia

Вона перебувала в польському місті Перемишль, куди приїхала разом із родичами 26 лютого, а 1 березня вона повернулася в Україну.

13 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкій повідомив про те, що в ніч із 14 на 15 березня країна вводить режим епідемічної загрози і закриває кордони, щоб не допустити нових випадків. На той момент було виявлено 58 хворих на коронавірус, одна людина померла. 16 березня Міністерство охорони здоров'я Польщі підтвердило інформацію про 25 нових випадків коронавірусу, зокрема, у двох громадян України.

1 березня пенсіонерка повернулася в Україну, і, нібито, пару днів вона гостювала у родичів у Львові.

Заступник директора Львівського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Олег Колот сказав OBOZREVATEL, що пенсіонерка дорогою додому не заїжджала до Львова.

У Львівському лабораторному центрі виключають Львів із місць поширення інфекції ses.lviv.ua

"Вона була в одному з сіл під Львовом перед поїздкою до Польщі. Це було 26 лютого. Разом із родичами вона поїхала в Польщу. Рідня на своїй машині в той же день повернулася в Україну. З ними все гаразд, ознак захворювання у них немає", – говорить Колот.

Сама пенсіонерка, за словами Колота, залишилася в польському місті Перемишль.

"Звідти вона вирушила в Україну 1 березня на "Хюндаї" рейсом "Перемишль-Київ". Вся ця інформація, наголошую, за словами львівської рідні потерпілої. Але я не думаю, що у них є умисел або якісь підстави щось не договорювати", – говорить Колот.

Радомишль

3 березня українка, вже в рідному Радомишлі відчула нездужання і звернулася до лікарів.

У рідному містечку українці поміряли тиск і відпустили додому

"Їй поміряли тиск і відпустили додому", зараз лікарі також перебувають на обсервації, оскільки можуть виявитися інфікованими", – повідомляє Телеграм-канал КОРОНАВІРУС | коронавірус | СORONAVIRUS.

Далі пенсіонерка жила звичайним життям – її бачили в магазині, на вулиці. 8 березня вона ходила в місцеву церкву, де цілувала ікони.

І в цей же день вона спілкувалася зі своїми родичами. Зараз під наглядом лікарів і правоохоронців перебувають 10 родичів, у яких симптомів коронавірусу не виявлено. Ізольовані медпрацівники, з якими спілкувалася жінка.

ДСНС знезаразила місця, де ходила хвора ДСНС

Серед родичів Ауріки – її дочка зі своєю сім'єю. Вони зараз перебувають на обсервації в Радомишлі. Про це OBOZREVATEL повідомив директор державної установи "Київський міський лабораторний центр" Сергій Чумак.

"Жінка разом зі своїми дочками зараз перебуває в Радомишлі на обсервації. Вона не в Києві, до столиці вона їздила на роботу", – сказав нам Сергій Чумак.

У міськраді Радомишля OBOZREVATEL сказали, що жінка і її родина не виходять із дому, а навколо їх житла постійний пост поліції. "Так. Дочка померлої і її сім'я перебувають у себе вдома на карантині. Біля їхнього будинку цілодобово чергує поліція", – кажуть у виконкомі.

Медики всіх перевіряють facebook.com/cvODA

Як нам розповіли сусіди, вона щодня їздила на роботу до столиці, як і багато жителів райцентру. "До Києва маршруткою добиратися всього одну годину і 10 хвилин. І багато працювали в столиці позмінно – добу-три, добу-дві", – каже одна з жительок Радомишля

У міськраді наголосили, що по периметру міста стоять блокпости, а громадський транспорт не ходить із 13 березня. "Громадський транспорт скасований повністю. Приватному транспорту, а також постачальникам продуктів в'їзд / виїзд дозволено", – кажуть у міськраді.

Але для тих, хто працює в столиці, транспорт не забезпечений: "Люди добираються самі".

Крім громадських місць, ДСНС дезінфікує і вулиці ДСНС

Чиновники також запевняють, що місто постійно дезінфікують. Містом їздить машина і поливає місто, асфальт дезінфікуючими засобами. Також обробляються всі поверхні в громадських місцях – у магазинах і медустановах", – розповіли в міськраді.

Крім того, ДСНС продезінфікувала церкву й автовокзал, де бувала жінка. "Місто повністю забезпечене продовольством. Немає ажіотажу і черг", – кажуть у виконкомі.

Школи та садочки в місті закриті ще з 6 березня.

facebook.com/cvODA

"Дитячі установи – школи і садки – ми першими закрили ще 6 березня, як тільки стало відомо про вірус", – кажуть у міськраді.

Одна з місцевих жительок нам розповіла, що напруга в місті трохи спала.

"Ми спочатку почувалися не як в обсервації, а як у концтаборі за колючим дротом. Все закрили, Нацгвардія на в'їздах. Кожного перевіряють. Страшно. Вибратися з міста неможливо. Якщо немає своєї машини, нікуди не виїхати, навіть на роботу", – каже місцева жителька Марія.

За її словами, люди все-таки їздять, групуючись із тими, у кого є машини. В одному з сусідніх сіл розповіли, що не виходять взагалі з дому, тільки, коли привозять продукти.

"У нас продукти, хліб раз у декілька днів привозять. Найжахливіша обстановка була в перші дні, після 8 березня, коли всі дізналися, що на Житомирщині виявили цей вірус", – вважає жителька села Валентина.

На її думку, те, що в їх маленькому містечку виявилися тести на коронавірус, заслуга екснардепа та відомого лікаря Ольги Богомолець, у якої в Радомишлі є ділянка землі, приватний музейний комплекс Історико-культурний комплекс "Замок Радомисль" і готель.

Київ

Померла Ауріка Ш. поверталася додому через Київ, пересівши в маршрутку "Київ-Радомишль". Для цього їй потрібно було дістатися на метро від станції "Вокзальна" до станції "Житомирська". Тобто пасажири цих маршруток і метрополітену, які їздили 1 березня, також у зоні ризику.

У Києві обробили Інститут Глієра, де вчиться онука потерпілої від коронавірусу ДСНС

Цією ж маршруткою щодня їздила на роботу до столиці її дочка Б. Вона працювала у столиці, в дитячому садку №601 на вул. Верховинній у Святошино. Від станції метро "Житомирська" до дитсадка їхати всього 8 хвилин на маршрутці, всього їх тут їздить більше 10. Теоретично, всі пасажири в групі ризику.

У садку Б. спілкувалася зі своїми співробітниками і, теоретично, з дітьми – із 3 по 6 і з 10-11 березня. Дитячі установи на карантин закрили 12 березня.

Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський розповів OBOZREVATEL, що зі співробітниками дитячого саду 601 працюють санітарні лікарі. А сам садок постійно обробляється дезінфікуючими засобами.

"Виявлені всі, з ким контактувала Б., і хто перебуває в зоні ризику. Люди зараз у жорсткій напрузі. З ними працюють лікарі. Батьки дітей також попереджені", – сказав Мондрієвський.

У мерії Києва кажуть, що виявили всіх, хто був із донькою загиблої в контакті КМДА

У самому садку з OBOZREVATEL не захотіли розмовляти, кинувши трубку.

Директор державної установи "Київський міський лабораторний центр" Сергій Чумак також підтвердив, що батьки дітей садка №601 попереджені.

"Всі передбачені законом заходи були проведені за участю Держслужби з надзвичайних ситуацій і Держпродспоживслужби. Всі садки після цього випадку закриті на карантин", – говорить OBOZREVATEL Чумак.

А. – внучка постраждалої Ауріки Ш. – студентка Київського інституту музики імені Глієра. В гостях у бабусі вона була зі своїм однокурсником. Саме цей хлопець уже потрапив до лікарні з підозрою на коронавірус COVID-19.

У гуртожитку Глієра студентів немає – роз'їхалися на карантин ДСНС

"Один із хворих – молодий київський студент, контактував із хворою жінкою, яка померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував її з онукою жінки. Він перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці", – написав на своїй сторінці в Facebook мер Києва Віталій Кличко.

За словами Сергія Чумака, гуртожиток інституту, який розташований недалеко від станції метро "Київський політехнічний інститут", також оброблено.

"У п'ятницю співробітники Держпродспоживслужби, Київського лабораторного центру та Держслужби з надзвичайних ситуацій провели дезінфекцію гуртожитку, а всіх студентів, які контактували з хворим та онукою постраждалої з Радомишля, оглянули і взяли їх контакти. Кожен день у гуртожиток приходить лікар, який проводить обстеження студентів, які перебувають у гуртожитку", – говорить Чумак.

Комендантка гуртожитку сказала OBOZREVATEL, що, крім цих заходів, вони власними силами миють кімнати і коридори. "Ми замовляли дезінфекцію самі – в ДСНС. Ми три рази замовляли дезінфекцію", – говорить комендантка.

Однак, студентів у гуртожитку, як сказали OBOZREVATEL, немає, більшість у зв'язку з карантином роз'їхалися.

Коцюбинське

Дві співробітниці садочку №601, які були з Б. в контакті, живуть у селищі Коцюбинське. Від нього вони добиралися на маршрутках до станції метро "Академмістечко", і потім на маршрутках. Тобто всі пасажири також виявляються в групі ризику.

У Коцюбинському дві жінки пішли на самоізоляцію через контакти з донькою померлої українки Facebook / Територіальна Громада Коцюбинського

Правда, в самому селищі зараз скандал. Як розповіла OBOZREVATEL ексмерка Ольга Матюшина, місцевий лікар розігнав по соцмережах інформацію про жительок селища з їх персональними даними, щоб попередити всіх про можливу небезпеку. Через що він був звільнений.

"Це все, що змогла зробити місцева влада – звільнити лікаря. Але заходів дезінфекції не проводять".

Правда, в.о. голови виконкому селищної ради Коцюбинського Сергій Даниш запевняє, що епідеміологічних заходів мають намір вжити в найближчі дні.

"У нас є лист від Міністерства охорони здоров'я, що ця інформація помилкова. І жінки, наші односельчанки – не були в контакті. Це все роздули активісти. Але, незважаючи на це, вони самі ухвалили рішення піти на самоізоляцію. І вони перебувають під наглядом лікарів", – каже Даниш.

Проте, за його словами, в селищі проводять дезінфікаційні заходи.

"З 13 березня, коли стало відомо про заходи профілактики в Києві, ми проводимо дезінфекцію громадського транспорту у себе. Щоранку автобуси маршрутів №745 і № 393 обробляються спеціальними розчинами. Крім того, ми закупили миючі засоби для обробки під'їздів, зупинок. Купили маски для працівників усіх соціально-важливих установ – садків, шкіл, медичних працівників. Маршрутників також зобов'язали мити транспорт", – говорить Даниш.

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