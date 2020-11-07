Як популярні породи собак змінилися за 100 років: опубліковано фото "до" і "після"

Карина Бондаренко Суспільство 03:40, 7.11.2020

За останні 100 років деякі породи собак під впливом людини дуже змінилися до невпізнання.

Фотографії популярних порід "до" і "після" втручання селекціонерів опублікували в архіві Dogs of All Nations (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Плоска морда, короткі лапи і обвисла шкіра – лише деякі з найбільш поширених ознак "покращення".

Доберман.
Bored Panda
Німецька вівчарка.
Bored Panda
Бультер'єр.
Bored Panda
Такса.
Bored Panda
Мопс.
Bored Panda
Салюк.
Bored Panda
Шелти.
Bored Panda
Ірландський сетер.
Bored Panda
Ротвейлер.
Bored Panda
Ньюфаундленд.
Bored Panda
Чау чау.
Bored Panda
Боксер.
Bored Panda

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в мережі з'явилися вражаючі фото Києва в 1980-х роках. Вони зворушили місцевих жителів, які почали бурхливо коментувати пост.

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