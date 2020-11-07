Як популярні породи собак змінилися за 100 років: опубліковано фото "до" і "після"
За останні 100 років деякі породи собак під впливом людини дуже змінилися до невпізнання.
Фотографії популярних порід "до" і "після" втручання селекціонерів опублікували в архіві Dogs of All Nations (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Плоска морда, короткі лапи і обвисла шкіра – лише деякі з найбільш поширених ознак "покращення".
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в мережі з'явилися вражаючі фото Києва в 1980-х роках. Вони зворушили місцевих жителів, які почали бурхливо коментувати пост.