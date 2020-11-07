Як популярні породи собак змінилися за 100 років: опубліковано фото "до" і "після"

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
3,0 т.
Як популярні породи собак змінилися за 100 років

За останні 100 років деякі породи собак під впливом людини дуже змінилися до невпізнання.

Фотографії популярних порід "до" і "після" втручання селекціонерів опублікували в архіві Dogs of All Nations (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Плоска морда, короткі лапи і обвисла шкіра – лише деякі з найбільш поширених ознак "покращення".

Доберман.
Німецька вівчарка.
Бультер'єр.
Такса.
Мопс.
Салюк.
Шелти.
Ірландський сетер.
Ротвейлер.
Ньюфаундленд.
Чау чау.
Боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в мережі з'явилися вражаючі фото Києва в 1980-х роках. Вони зворушили місцевих жителів, які почали бурхливо коментувати пост.

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