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22 квітня • оновлено в 14:47
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Як пом'янути померлих вдома під час карантину: Епіфаній дав поради

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Цього року українці через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу не зможуть пом'янути своїх предків на могилах в перший тиждень після Великодня, оскільки кладовища в Україні закриті.

Тому в Православній церкві України рекомендують помолитися вдома за померлих рідних і подати онлайн-записки за упокій. Відповідне звернення опублікував предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

"Жодні тимчасові обмеження не можуть бути перешкодою нашій любові до ближніх, яка триває довше земного життя. Де б ми не були, вона доноситься нашою молитвою у вічність, куди йдуть душі померлих. Саме тому помолитися вдома і подати онлайн-записки за упокій – це прояв нашої любові до померлих і можливість згадати їхні добрі справи, коли вони були ще тут, поруч з нами", – зазначив митрополит Епіфаній.

Як пом'янути померлих вдома під час карантину: Епіфаній дав поради

Епіфаній також нагадав, що вчинення заупокійних молитов на кладовищах переносяться на Троїцьку поминальну суботу – 6 червня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав прихожан дотримуватися правил карантину, введеного через поширення коронавірусу.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Митрополит Епіфаній
Місце
Україна
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