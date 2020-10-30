Як подорожувати і заробляти одночасно: Оbozrevatel розповів про переваги професії тревел-блогера

Світова епідемія коронавірусу практично знищила туристичну індустрію. Суворі карантинні заходи, прийняті в більшості країн світу, заборони на перетин кордонів призвели до руйнування туристичних операторів, готелів і авіаперевізників. Традиційні маршрути і локації закриті. Але тяга людей до подорожей стара як світ!

Блоги про подорожі – напевно, один із найдавніших жанрів. У всі часи люди зачитувалися розповідями про далекі країни і дорожні пригоди. Книги про подорожі Марко Поло, "Ходіння за три моря" Афанасія Нікітіна, автобіографії Казанови і Бенвенуто Челліні, "Подорож на Біглі" Дарвіна – це мала частина літератури на цю тему, по-суті, попередники сучасних блогів.

Ті, хто мріє про подорожі, але не може собі цього дозволити, у такий спосіб задовольняють свою потребу. Так, люди старшого покоління пам'ятають "Клуб кіномандрівників" – популярну передачу, яку дивилися по телевізору невиїзні громадяни СРСР.

Ну а люди, які самі активно їздять по світу, шукають там корисну інформацію: про визначні пам'ятки і ризики, готелі і ресторани, можливості заощадити.

Зараз теж є телешоу типу "Орел і Решка", але найбільш затребуваний формат – це блоги в інтернеті. На YouTube, в Telegram і інших майданчиках активно виникають тисячі блогів. Багато з них мають мільйони передплатників, набирають десятки мільйонів переглядів. Виділяються окремі напрямки – екстремальні, подорожі з дітьми, романтичні і т.п.

Нашестя Covid-19 на планету зруйнувало плани мільйонів, а може, і мільярдів людей поїхати на відпочинок або навчання, в паломництво або на лікування. Навіть ті країни, в яких туристичний бізнес став левовою часткою економіки змушені були закрити кордони або обмежити в'їзд. Суворі карантинні заходи закрили ресторани і театри, музеї і дискотеки. Але людська підприємливість не знає меж: стали з'являтися нові маршрути, розвиватися внутрішній туризм. Люди стали більше цікавитися природними пам'ятками, благо, доступу до водоспаду або гори ніхто не закриє!

У цей тяжкий період блоги, як не дивно, стали користуватися більшою популярністю, ніж до карантину. Старий контент переглядають, з'являється новий! Зростає кількість переглядів і підписників, з'являються нові популярні блогери.

Скільки і на чому вони заробляють?

По-різному. Це залежить від формату блогу, його цільової аудиторії, країни і мови.

Є так звані "партнерські" гроші, які можна отримувати від YouTube, наприклад. Вони нараховуються за кількість переглядів, як правило, десятки тисяч і більше. Це найбільш "розкручені" блогери з мільйонами підписників. Як розумієте, їх не так багато.

Крім цього, є спонсорські донати, Патреон та інші програми для підтримки.

Можна рекламувати готелі, сервісні програми, ресторани, туроператорів, одяг, автомобілі та фестивалі і багато чого ще!

Є ще закриті платні блоги, але це типово для фешн-турів, їх одиниці.

Які суми можна заробити? – Дуже різні. Деякі тревел-блогери працюють взагалі "за дах і їжу", тобто забезпечують собі можливість безкоштовно подорожувати світом і отримувати кайф. Непоганий спосіб життя, погодьтеся!

Для тих, хто цікавиться цією темою, назвемо кількох цікавих і успішних тревел-блогерів з нестандартним контентом:

Ілля Варламов – напевно, найуспішніший із Рунета. Створив свій ЗМІ з блог-платформи. Має близько 2 млн підписників і пів мільярда переглядів. Леонід Пашковський – створив і веде авторський канал на YouTube – "ХОЧУ ДОДОМУ – Подорожі, в які ви не поїдете" про поїздки та життя в небезпечних і незвичних для нас місцях. Близько 800 тис фоловерів. Антон Птушкін – веде авторський канал. Дуже детально і грамотно описує переваги і недоліки подорожей, витрати і способи їх економити. Колись брав участь в "Орел і Решка". Ельнар Мансуров – веде блог Mishka.travel. Це багато корисної інформації для самостійного мандрівника, який не користується послугами турагентств, правила безпеки тощо. Владислав Хільченко – створив і веде авторський канал "Однією правою". На каналі прекрасний детальний контент про доступні подорожі Україною для любителів природи, спорту, екстриму та багато чого іншого. Хлопець втратив руку в ДТП, водночас не втратив смак до життя і почуття гумору.

А ось для різноманітності топ тревел-блогерів в Instagram. Це не секрет, що 65% активних користувачів платформи – це жінки (смайл з принцесою?)

6. @anuta_rai – 3,1 млн фоловерів, отримує прибуток із реклами та інфопродуктів, подорожує по всьому світу, де робить зйомки для брендів одягу

7. @zhanna_badoeva – 1,4 млн підписників, українська тревел-блогерка і популярна ведуча. Фешн і б'юті-консультант.

8. @veryire – 949 тис фоловерів, колишня редакторка журналу Cosmopolitan Russia, подорожує разом зі своїм псом-хаскі Спейс

9. @followmeto – 454 тис підписників, але колись цей блог підірвав інтернет своїм підходом до фотографії, ведуть його чоловік і дружина Мурад і Наталія Осман

10. @metyolkina – 52,4 тис фоловерів, українська тревел-блогерка, сценаристка і редакторка "Орел і Решка" Яна Метелкіна – барвисті фото з усього світу і корисні рекомендації.

Всі блогери ведуть зазвичай паралельно канал в YouTube, сторінку в Instagram, Telegram, ВКонтакте та інших платформах.

Почати самому записувати блог – це пів справи, його потрібно правильно "упакувати", розмістити і підтримувати. Іноді це спричиняє чималі витрати! Крім цього, не так просто набрати фоловерів, а без цього і спонсорів, і реклами теж не буде. Так що потрібно вміти "продати" свій блог.

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