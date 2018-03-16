"Як подорожник": Супрун розповіла про марність популярного в Україні медичного засобу

Перекис водню є лише засобом механічного очищення ран і насправді не допомагає їм швидко гоїтися.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, підкресливши, що від перекису такий же ефект, як від води.

"3% розчин перекису водню, який багато сімей використовують як засіб першої й часто єдиної допомоги при невеличких пораненнях, не загоює і не знезаражує рани. Якщо почитати спеціалізовану міжнародну літературу — ви не знайдете жодних доказів щодо ефективності 3% розчину перекису водню у процесі загоєння ран", - розповіла Супрун.

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"Перекис водню ефективний для механічного очищення рани — тобто з тим самим результатом ви можете промити її прохолодною або теплою проточною водою. Глибокі рани тим більше не потрібно промивати розчином перекису, адже це загрожує виникненням емболії (кисень, який виділяється може потрапити до судин та перекрити проток крові)", - розповіла вона.

При цьому Супрун опублікувала карикатуру, на якій користь перекису водню прирівнюється до подорожника.

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