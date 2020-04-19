"Як подачка перед Великоднем!" Київський нейрохірург розкрила деталі скандалу з 1500 грн зарплати

Кирило Лютий Суспільство 20:41, 19.04.2020 Оновлено: 21:10, 19.04.2020

Київський нейрохірург Марина Гаврилишина, яка в квітні отримала 1500 грн зарплати, розповіла про несправедливе ставлення влади до лікарів.

У коментарі OBOZREVATEL вона уточнила, що в квітні пішла у відпустку, але повинна була отримати відпускні та одноразову матеріальну допомогу.

"Плюс обіцяні доплати від держави... Але отримала ось це [1500 грн]. А це навіть менше мого авансу. Я не знаю, що це. Це, як "подачка" перед Великоднем. На роботі сказали "нема грошей", а про матеріальні виплати забудьте, можливо через 2-3 місяці виплатять.

Судячи з того, що нам було обіцяно владою, я розлютилася і вирішила поділитися маленькою правдою в період пандемії. Можливо, в кінці місяця щось додадуть... Але це не справедливо по відношенню до ургентних лікарів-нейрохірургів", – розповіла вона.

Марина Гаврилишина
Facebook Гаврилишин
Марина Гаврилишина
Facebook Гаврилишин

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що в Україні на наступному тижні почнеться покриття заборгованостей по заробітній платі лікарям та іншим медичним працівникам.

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