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19 квітня • оновлено в 20:53
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"Як подачка перед Великоднем!" Київський нейрохірург розкрила деталі скандалу з 1500 грн зарплати

1.3т
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Київський нейрохірург Марина Гаврилишина, яка в квітні отримала 1500 грн зарплати, розповіла про несправедливе ставлення влади до лікарів.

У коментарі OBOZREVATEL вона уточнила, що в квітні пішла у відпустку, але повинна була отримати відпускні та одноразову матеріальну допомогу.

"Плюс обіцяні доплати від держави... Але отримала ось це [1500 грн]. А це навіть менше мого авансу. Я не знаю, що це. Це, як "подачка" перед Великоднем. На роботі сказали "нема грошей", а про матеріальні виплати забудьте, можливо через 2-3 місяці виплатять.

Судячи з того, що нам було обіцяно владою, я розлютилася і вирішила поділитися маленькою правдою в період пандемії. Можливо, в кінці місяця щось додадуть... Але це не справедливо по відношенню до ургентних лікарів-нейрохірургів", – розповіла вона.

Марина Гаврилишина

Марина Гаврилишина

Facebook Гаврилишин

Марина Гаврилишина

Марина Гаврилишина

Facebook Гаврилишин

Як писав OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що в Україні на наступному тижні почнеться покриття заборгованостей по заробітній платі лікарям та іншим медичним працівникам.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Да кого вы слушаете???вы на фейс ее посмотрите там и брови и ресницы все с салона и не за пять копеек)))))откуда у нее с такой как она брешет зарплатой деньги на салон красоты?))))))))))))
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Бежать надо с этой страны ) В Европу в Россию Тут нечего ловить )
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