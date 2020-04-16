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16 квітня • оновлено в 10:16
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Як почалася пандемія COVID-19: вчені виявили переносника вірусу

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Вчені прийшли до висновку, що проміжними переносниками коронавірусу COVID-19 могли стати бродячі собаки. Найімовірніше, вони принесли вірус людині від кажанів.

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Про це розповіли вчені університету Оттави в Канаді, йдеться в статті в журналі Molecular Biology and Evolution. На їхню думку собаки, що поїдають кажанів, стали посередниками в поширенні вірусу. Так, потрапивши в кишечник собак, бактерії могли спровокувати еволюцію вірусу, який навчився уникати імунної відповіді у людей, а через деякий час передався людині.

Учені провели дослідження 1252 повнорозмірних геномів коронавірусів, серед яких попередник SARS-CoV-2, коронавірус кажана BatCoVRaTG13. Він збігається з нинішнім виглядом коронавірусу на 96%.

Як почалася пандемія COVID-19: вчені виявили переносника вірусу

"У ссавців є білок ZAP, який протистоїть потраплянню інфекції в організм. Однак він перестає працювати, якщо організм атакує вірус, в якому мало так званих сайтів CpG. Виявилося, що у найближчих родичів SARS-CoV-2 вкрай мало цих сайтів", – відзначають вчені.

За їх словами, собачі коронавіруси, що заражають тканини травної системи, мають такий же рівень CpG, як у SARS-CoV-2 і BatCoVRaTG13.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США заявили, що перша у світі людина, яка заразилася коронавірусом, працювала нібито не на ринку морепродуктів, а в лабораторії Інституту вірусології в китайському місті Ухань, де і почалася пандемія.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Хватит придумывать новые версии. Уже понятно, чьи уши торчат.
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Суспільство

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