Як пережити переведення годинника без стресу для організму: поради лікарів

Переведення годинників на зимовий час, яке 2020 року в Україні відбудеться в ніч з 24 на 25 жовтня, може обернутися справжнім стресом для організму.

Так, у результаті багато людей можуть відчути нездужання, втому, порушення сну. Як мінімізувати шкоду для організму і полегшити перехід на новий час, розповідає OBOZREVATEL.

Як впливає на людину переведення годинників

Після переходу на зимовий час багато хто скаржиться на загальне погіршення самопочуття, порушення сну і зниження імунітету. Крім того, протягом тижня-двох після переведення годинника деякі можуть страждати від головних болів, нездужання, занепаду сил і депресивного настрою.

За тиждень до переходу на зимовий час бажано почати лягати спати хоча б на 15 хвилин пізніше Pixabay

Як мінімізувати шкоду для організму від переведення годинника

Щоб швидше адаптуватися до нового режиму, лікарі рекомендують кілька простих правил.

Скорегувати режим сну бажано за тиждень до переходу на зимовий час. Бажано лягати спати хоча б на 15 хвилин пізніше.

Режим дня також бажано скорегувати заздалегідь.

За один-два дні до переведення годинників бажано відмовитися від кави й алкогольних напоїв.

Рекомендується знизити фізичні навантаження за тиждень до і тиждень після переходу на зимовий час, щоб уникнути перевтоми.

На період адаптації медики рекомендують відмовитися від жирної їжі, їсти більше овочів і фруктів, пити більше води і трав'яного чаю.

Від використання гаджетів рекомендується відмовитися не менше, ніж за годину до сну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 25 жовтня також припаде пік магнітної бурі, яка накрила Україну 21 жовтня.