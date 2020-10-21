Як пережити переведення годинника без стресу для організму: поради лікарів

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Суспільство
7,2 т.
Після переходу на зимовий час багато хто скаржиться на загальне погіршення самопочуття

Переведення годинників на зимовий час, яке 2020 року в Україні відбудеться в ніч з 24 на 25 жовтня, може обернутися справжнім стресом для організму.

Так, у результаті багато людей можуть відчути нездужання, втому, порушення сну. Як мінімізувати шкоду для організму і полегшити перехід на новий час, розповідає OBOZREVATEL.

Як впливає на людину переведення годинників

Після переходу на зимовий час багато хто скаржиться на загальне погіршення самопочуття, порушення сну і зниження імунітету. Крім того, протягом тижня-двох після переведення годинника деякі можуть страждати від головних болів, нездужання, занепаду сил і депресивного настрою.

За тиждень до переходу на зимовий час бажано почати лягати спати хоча б на 15 хвилин пізніше

Як мінімізувати шкоду для організму від переведення годинника

Щоб швидше адаптуватися до нового режиму, лікарі рекомендують кілька простих правил.

  • Скорегувати режим сну бажано за тиждень до переходу на зимовий час. Бажано лягати спати хоча б на 15 хвилин пізніше.

  • Режим дня також бажано скорегувати заздалегідь.

  • За один-два дні до переведення годинників бажано відмовитися від кави й алкогольних напоїв.

  • Рекомендується знизити фізичні навантаження за тиждень до і тиждень після переходу на зимовий час, щоб уникнути перевтоми.

  • На період адаптації медики рекомендують відмовитися від жирної їжі, їсти більше овочів і фруктів, пити більше води і трав'яного чаю.

  • Від використання гаджетів рекомендується відмовитися не менше, ніж за годину до сну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 25 жовтня також припаде пік магнітної бурі, яка накрила Україну 21 жовтня.

Українановини Україниздоров'ячас