Головна Новини
9 квітня • оновлено в 17:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Як перевіритися на коронавірус в Україні. Інструкція

5.9т
Читати матеріал російською

В Україні для проведення тесту на коронавірус необхідно зв'язатися із сімейним лікарем або ж звернутися на гарячу лінію Національної служби здоров'я.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в інтерв'ю "Новому времени" повідомив епідеміолог, глава Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин.

"Гаряча лінія НСЗУ через територіальні представництва допомагає пацієнту знаходити альтернативних сімейних лікарів", – зазначив він.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Кузин пояснив, що в країні організували спеціальні мобільні бригади з медиків області.

"Їх зараз більше 250. Завдання зводиться до того, щоб максимально наблизити надання медичної допомоги, зокрема тестування, до пацієнтів. Тому якщо пацієнт перебуває вдома, то у нього є можливість через сімейного лікаря або поліклініку викликати бригаду до себе додому. І на тлі самопочуття, якщо у нього є ознаки COVID-19, то у нього будуть відібрані лабораторні дослідження", – пояснив медик.

При цьому Кузин попередив, що якщо людина, підозрює у себе вірус, то не потрібно приходити до лікарні, а краще зателефонувати.

"Сьогоднішні протоколи чітко регулюють тактику лікаря, якщо до нього звертається пацієнт, який відповідає визначенню випадку: щонайменше має ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції, якщо мав контакт із підтвердженим випадком COVID-19 або подорожував у лютому-березні. У лікаря не повинно бути іншого пояснення, що "я не хочу" чи "я не буду". Це його обов'язок", – наголосив Кузін.

Він додав, що навіть якщо в українця немає декларації, він отримає допомогу, зв'язавшись по телефону з НСЗУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар швидкої допомоги у Києві розповів про жахи боротьби з коронавірусом.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
4
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Gonta Natasha
Gonta Natasha
Текущие протоколы отстают от жизни как минимум на месяц. Тесты на COVID-19 уже давно должны быть максимально скорыми и доступными. Все медицинские лаборатории должны выполнять ПЦР по требованию пациента. Рапид-тесты на антитела должны быть в продаже в каждой аптеке. Все должны иметь возможность купить тест и протестировать себя и родственников дома. Врачи должны научиться сами и научить людей делать тест и интерпретировать результат. Это никакая не высшая математика - открыть тест, одна капля крови плюс капля буферного р-ра и через 15 минут результат готов. Мало отличается на тест на беременность или ВИЧ. Кто не хочет вникать, можно сделать фото на телефон и посоветоваться с врачом. Но министерству и больницам уже хватит сидеть на тестах!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги