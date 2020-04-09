Як перевіритися на коронавірус в Україні. Інструкція

В Україні для проведення тесту на коронавірус необхідно зв'язатися із сімейним лікарем або ж звернутися на гарячу лінію Національної служби здоров'я.

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Про це в інтерв'ю "Новому времени" повідомив епідеміолог, глава Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузин.

"Гаряча лінія НСЗУ через територіальні представництва допомагає пацієнту знаходити альтернативних сімейних лікарів", – зазначив він.

COVID-19 в Україні

Кузин пояснив, що в країні організували спеціальні мобільні бригади з медиків області.

"Їх зараз більше 250. Завдання зводиться до того, щоб максимально наблизити надання медичної допомоги, зокрема тестування, до пацієнтів. Тому якщо пацієнт перебуває вдома, то у нього є можливість через сімейного лікаря або поліклініку викликати бригаду до себе додому. І на тлі самопочуття, якщо у нього є ознаки COVID-19, то у нього будуть відібрані лабораторні дослідження", – пояснив медик.

При цьому Кузин попередив, що якщо людина, підозрює у себе вірус, то не потрібно приходити до лікарні, а краще зателефонувати.

"Сьогоднішні протоколи чітко регулюють тактику лікаря, якщо до нього звертається пацієнт, який відповідає визначенню випадку: щонайменше має ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції, якщо мав контакт із підтвердженим випадком COVID-19 або подорожував у лютому-березні. У лікаря не повинно бути іншого пояснення, що "я не хочу" чи "я не буду". Це його обов'язок", – наголосив Кузін.

Він додав, що навіть якщо в українця немає декларації, він отримає допомогу, зв'язавшись по телефону з НСЗУ.

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