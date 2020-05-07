Як виїхати з України? Кордони закриті, але є лазівки – ексклюзив

Незважаючи на пандемію коронавірусу, в Україні працюють два десятки прикордонних пропускних пунктів. Тобто залишити країну реально, але з обмеженнями, а також у деяких випадках із двотижневою ізоляцією.

Але намагатися знайти квитки на автобус чи потяг не варто, адже перетинати пункти пропуску можна лише особистим легковим транспортом.

Що іще важливо знати про виїзд за кордон, кого випустять і які країни можуть пустити мешканців України – у матеріалі OBOZREVATEL.

Як можна виїхати з України

Наразі тільки на автомобілі. Інші види транспорту недоступні. Обмеження діють навіть для пішого переходу.

Проте виїхати з країни можна, й для цього Державна прикордонна служба залишила близько двох десятків спеціальних пунктів. Вони діють з усіма країнами-сусідами України:

з Польщею – Ягодин (Волинська область), Краковець (Львівська);

з Угорщиною – Тиса (Закарпатська область);

з Румунією – Дякове, (Закарпатська область) Порубне (Чернівецька);

з Росією – Юнаківка (Сумська область), Гоптівка (Харківська), Бачівськ (Сумська), Мілове (Луганська), Сеньківка (Чернігівська);

з Молдовою – "Паланка-Маяки-Удобне", Старокозаче та Рені (Одеська область), Могилів-Подільський (Вінницька);

з Білоруссю – Сеньківка, Нові Яриловичі й Славутич (Чернігівська область), Виступовичі (Житомирська), Доманове (Волинська);

зі Словаччиною – Ужгород (Закарпатська область).

Актуальна карта

Такий формат роботи триватиме до особливого розпорядження Кабінету міністрів. У Держприкордонслужбі окремо зазначили, що українці та члени їхніх сімей, які зареєстровані у Криму, мають повне право і можливість потрапити на тимчасово окуповану територію. А громадяни, зареєстровані на підконтрольній Україні території, мають можливість спокійно виїхати з Криму.

Важливо зазначити. Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що найближчим часом будуть відкриті ще два пункти пропуску – Рава-Руська та Скадовський морський порт. Щоправда, як повідомили OBOZREVATEL у Держприкордонслужбі, офіційного рішення поки немає.

Чи пустять в іншу країну

В усіх країнах-сусідах України через пандемію були введені окремі правила прийому громадян. Якщо їх структурувати, то виглядатиме це так:

Білорусь. Для всіх, хто в'їхав у країну, діє двотижнева самоізоляція. До її закінчення з держави виїздити не можна. Якщо ж в Білорусі проїздом – то є можливість покинути країну протягом 48 годин без ізоляції;

Польща. В'їзд іноземців поки заборонений. Але є лазівки. По-перше, авіакомпанія МАУ вже організовує рейси для заробітчан, у яких є медстраховка і офіційне працевлаштування на термін від 3-х місяців. По-друге, потрапити в країну можуть громадяни Польщі, члени їхніх сімей, іноземці з польською картою, далекобійники, а також іноземці з дозволом на роботу.

Словаччина. Кордони офіційно закриті.

Угорщина. Кордони закриті, але є законні лазівки. Існує можливість відправити запит до головного управління поліції Угорщини. Там можуть офіційно дозволити в'їзд на певних умовах (медстраховка, довідки тощо). Проїзд через кордон тільки на легковому автомобілі або мікроавтобусі, придатному для перевезення не більше 9 пасажирів. Також країну можна використовувати для транзиту до Західної Європи.

Молдова та Румунія – кордони закриті.

Росія. Кордон закритий. На територію країни можуть потрапити жителі ОРДЛО України.

Кордон України

Що робити з обсервацією

Як розповів OBOZREVATEL спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко, є два порядки ізоляції всіх тих, хто перетнув кордон і потрапив в Україну.

Перший – двотижнева обсервація. За її проведення відповідає Національна поліція. Другий варіант – самоізоляція.

"Для цього потрібно встановити на свій смартфон додаток "Дій Вдома". У цьому випадку на кордоні просто перевіряють його і пропускають конкретну людину. Якщо ж люди відмовляються встановити додаток або не можуть з технічних причин, то ми їх пропускаємо, але інформуємо про це поліцію та лікарів. Ті, зі свого боку, відправляють таких людей, згідно з ухваленими нормами, на обсервацію", – пояснив Демченко.

Додаток

До якого моменту діятимуть обмеження

Раніше OBOZREVATEL детально писав, що ймовірно українські кордони працюватимуть із обмеженнями до липня-серпня. Тобто нинішній стан справ збережеться ще на кілька місяців і більшою мірою залежить від двох факторів:

кількості заражених в Україні і в цілому тенденції хвороби;

заходів, які вживаються в країнах-сусідах.

Саме тому точно спрогнозувати, коли повноцінно дозволять їздити за межі України, не можна. Єдиний плюс у цій ситуації – окремі країни Європи вже послаблюють карантин.