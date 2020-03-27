Як перетинати український кордон з 28 березня: МЗС дало роз'яснення

Міністерство закордонних справ України дало відповіді на популярні питання про те, як буде відбуватися перетин державного кордону, починаючи з 28 березня.

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Як повідомила прес-служба МЗС, всі літаки, що вилетіли 27 березня, зможуть завершити рейси. Після цього небо буде закрите.

Всі рейси поки приймаються в карантинному терміналі аеропорту "Бориспіль", де працюють епідеміологи. Все пасажири, що прилетіли, проходять експрес-тести на COVID-19, кожному з них повідомляють про необхідну самоізоляцію протягом 14 днів.

Для відшкодування вартості квитків на рейси після 27 березня МЗС радить звернутися до авіакомпаній.

"У громадян залишається можливість в'їхати на територію України автомобільним транспортом, де це дозволено. Також можна дістатися пішки до пунктів пропуску", – йдеться в повідомленні.

В Україну можна буде в'їхати на автомобілі Getty Images

Також відомство відповіло, чи будуть випускати іноземців чи осіб без громадянства за межі України.

"Кожен іноземний громадянин повинен звернутися в посольство своєї країни в Україні та повідомити про свій намір виїхати за межі України і обґрунтувати таку потребу. МЗС буде розглядати кожну таку заяву окремо", – поінформувала прес-служба.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавірусу по країні. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні з 27 березня припиняються будь-які пасажирські перевезення через кордони в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця п'ятниці, 27 березня, буде повністю закрито державний кордон України та припинено всі пасажирські перевезення.

Через це на пунктах пропуску на польсько-українському кордоні утворилися величезні черги.

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