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27 березня • оновлено в 16:58
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Як перетинати український кордон з 28 березня: МЗС дало роз'яснення

1.4т
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Міністерство закордонних справ України дало відповіді на популярні питання про те, як буде відбуватися перетин державного кордону, починаючи з 28 березня.

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Як повідомила прес-служба МЗС, всі літаки, що вилетіли 27 березня, зможуть завершити рейси. Після цього небо буде закрите.

Всі рейси поки приймаються в карантинному терміналі аеропорту "Бориспіль", де працюють епідеміологи. Все пасажири, що прилетіли, проходять експрес-тести на COVID-19, кожному з них повідомляють про необхідну самоізоляцію протягом 14 днів.

Для відшкодування вартості квитків на рейси після 27 березня МЗС радить звернутися до авіакомпаній.

"У громадян залишається можливість в'їхати на територію України автомобільним транспортом, де це дозволено. Також можна дістатися пішки до пунктів пропуску", – йдеться в повідомленні.

В Україну можна буде в'їхати на автомобілі

В Україну можна буде в'їхати на автомобілі

Getty Images

Також відомство відповіло, чи будуть випускати іноземців чи осіб без громадянства за межі України.

"Кожен іноземний громадянин повинен звернутися в посольство своєї країни в Україні та повідомити про свій намір виїхати за межі України і обґрунтувати таку потребу. МЗС буде розглядати кожну таку заяву окремо", – поінформувала прес-служба.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
кордон Міністерство закордонних справ України вірус
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